बिल्ली के पिस्सू का सबसे अच्छा इलाज क्या है? डॉक्टर ने बताया एक नुस्खे से मिल जाएगा पूरी तरह छुटकारा

Cat fleas: बिल्ली या कुत्ते के शरीर पर पिस्सू (Fleas) लग जाना एक आम समस्या है. ये छोटे-छोटे कीड़े न सिर्फ जानवरों की त्वचा में खुजली और जलन पैदा करते हैं, बल्कि कई बार एलर्जी और इंफेक्शन का कारण भी बन जाते हैं. अब, अगर आपके पेट्स (Pets) भी इस समस्या से परेशान हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको एक बेहद आसान और असरदार नुस्खा बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप पिस्सू से छुटकारा पा सकते हैं. ये खास नुस्खा वेटरनरी डॉक्टर जोन्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

बिल्ली या कुत्ते के शरीर से पिस्सू कैसे साफ करें?

इसके लिए वेटरनरी डॉक्टर एक स्प्रे बनाने की सलाह देते हैं. ये स्प्रे पूरी तरह से नेचुरल होता है. यानी इसका कोई साइड इफैक्ट नहीं होगा. साथ ही इसे बनाने के लिए आपको केवल 3 चीजों की जरूरत होगी. ये तीनों चीजें आपको आपकी किचन में आसानी से मिल जाएंगी.

1 नींबू (Lemon)

थाइम (Thyme) और

एप्पल साइडर विनेगर (Apple Cider Vinegar) की जरूरत होगी.

स्प्रे बनाने के लिए एक पैन में एक पूरा नींबू पतले टुकड़ों में काटकर डालें.

इसी पैन में करीब दो बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ थाइम डालें.

अब, पैन में दो कप पानी डालकर 60 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें.

तय समय बाद गैस बंद कर दें और पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

ठंडा होने पर इसे छान लें और मिश्रण में दो बड़े चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं.

इतना करते ही आपका स्प्रे बनकर तैयार हो जाएगा. इसे एक स्प्रे बोतल में भर लें.

इस स्प्रे को हफ्ते में दो से तीन बार अपने पालतू जानवर के बालों पर हल्के से छिड़कें. ध्यान रखें कि यह स्प्रे उनकी आंखों, नाक या मुंह पर न जाए. स्प्रे करने के बाद आप फ्ली कंघी (Flea Comb) से बालों में धीरे-धीरे कंघी करें, ताकि मिश्रण अच्छी तरह फैल जाए.

नींबू (Lemon)

डॉक्टर बताते हैं, नींबू में मौजूद लिमोनीन नाम का तेल पिस्सुओं को भगाने में मदद करता है. इसका खट्टा रस और छिलके का तेल दोनों ही कीटों के लिए असहनीय होते हैं.

थाइम (Thyme)

यह एक खुशबूदार हर्ब है, जिसे अक्सर खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि थाइम पिस्सू भगाने में भी बेहद असरदार है. इसकी पत्तियों में मौजूद तेल नेचुरल कीट-रोधी की तरह काम करता है.

इन सब से अलग एप्पल साइडर विनेगर भी पिस्सू भगाने में मदद करता है. साथ ही यह पालतू की त्वचा का पीएच बैलेंस भी बनाए रखता है.

ऐसे में अपने पालतू जानवरों की देखभाल के लिए आप भी इस आसान और नेचुरल तरीके को आजमाकर देख सकते हैं.

