Holi Cleaning Hacks: महंगे कपड़ों पर लग गया है होली का रंग, बिना ड्राई क्लीन मिनटों में ऐसे करें साफ

How To Remove Holi Colour From Clothes : होली का त्योहार खुशियों और मस्ती के साथ-साथ साफ-सफाई की चुनौती भी लेकर आता है. रंगों से सराबोर टाइल्स, दीवारें और कपड़े साफ (Holi Stain Removal Tips) करना किसी बड़ी मेहनत से कम नहीं होता. खासतौर पर जब होली के पक्के रंग आपके पसंदीदा या महंगे (Best Ways To Clean Holi Colors From Fabric) कपड़ों पर लग जाएं, तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है. अक्सर ये दाग इतनी आसानी से नहीं निकलते कि अंत में कपड़ों को फेंकने या पोंछा बनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता. अगर हर साल होली के बाद आपके भी यही हाल होते हैं, तो परेशान न हों! यहां हम आपको कुछ (Natural Remedies For Holi Color Stains) स्मार्ट क्लीनिंग हैक्स बता रहे हैं, जो आपके कपड़ों से होली के जिद्दी रंगों को छुड़ाने में मदद कर सकते हैं.

सिगरेट-तंबाकू की लत छुड़ाने के लिए स्वामी रामदेव का नुस्खा आएगा आपके काम

सिरके से कपड़ों से होली के रंग हटाने का आसान तरीका - Vinegar To Remove Holi Colors

अगर होली के पक्के रंग कपड़ों पर लग जाएं, तो सिरका एक असरदार उपाय हो सकता है.

इसके लिए एक बाल्टी गुनगुने पानी में आधा कप सफेद सिरका और दो चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं.

अब रंग लगे कपड़ों को इसमें कम से कम एक घंटे के लिए भिगोकर रखें.

इसके बाद, पानी में डिटर्जेंट मिलाकर कपड़ों को हल्के हाथों से रगड़ते हुए धो लें.

इस तरीके से जिद्दी दाग भी आसानी से साफ हो जाएंगे.

दही से कपड़ों से होली के रंग हटाने का आसान तरीका

बहुत कम लोग जानते हैं कि दही का इस्तेमाल कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने के लिए किया जा सकता है.

खासतौर पर पुराना या खट्टा दही इसमें कारगर साबित होता है.

इसके लिए रंग लगे कपड़े को खट्टी दही में कुछ समय के लिए भिगोकर छोड़ दें.

फिर हल्के हाथों से रगड़ते हुए डिटर्जेंट पाउडर से धो लें.

अगर दाग पूरी तरह न हटे, तो इस प्रोसेस को दो-तीन बार दोहराएं.

इससे होली के पक्के रंग हल्के हो जाएंगे और कपड़े फिर से चमक उठेंगे.

अल्कोहल से होली के जिद्दी रंग हटाने का आसान तरीका - Easy Way To Remove Holi Colors With Alcohol

अगर कपड़ों पर गहरे और जिद्दी होली के रंग लग गए हैं, तो उन्हें साफ करने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसके लिए सबसे पहले कपड़े को पानी से अच्छी तरह धो लें.

फिर एक बाउल में अल्कोहल और थोड़ा पानी मिलाएं.

अब इस मिक्सचर को रंग लगे हिस्से पर डालकर हल्के हाथों से रगड़ें.

यह प्रोसेस दोहराने से दाग धीरे-धीरे हल्के हो जाएंगे और कपड़े पहले जैसे साफ दिखने लगेंगे.

डिटर्जेंट और गर्म पानी से दाग हटाने का आसान तरीका (Easy Way To Remove Stains With Detergent And Hot Water)

अगर कपड़ों पर हल्के दाग लगे हैं, तो उन्हें हटाने के लिए डिटर्जेंट पाउडर और गर्म पानी का घोल बेहद असरदार साबित हो सकता है.

इसके लिए गर्म पानी में डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर एक घोल तैयार करें और इसमें दाग लगे कपड़ों को कुछ देर के लिए भिगोकर रखें.

फिर हल्के हाथों से रगड़कर धो लें.

इससे दाग आसानी से निकल जाएंगे, और कपड़े साफ व नए जैसे नजर आएंगे.

नींबू और नमक से सफेद कपड़ों के दाग हटाने का आसान तरीका - Lemon And Salt For Stain Removal

अगर आपके सफेद कपड़ों पर जिद्दी दाग लग गए हैं, तो नींबू और नमक का उपाय उन्हें फिर से नया जैसा बना सकता है.

इसके लिए ताजे नींबू के रस में थोड़ा सा नमक मिलाएं और इसे दाग वाली जगह पर अच्छी तरह लगाएं.

इसे 15-20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, फिर गर्म पानी से धो लें.

यह तरीका सफेद कपड़ों के दाग हटाने में बेहद कारगर होता है और उन्हें चमकदार बनाए रखता है.

हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कपड़ों के गहरे दाग हटाने का तरीका - Hydrogen Peroxide For Tough Stains

अगर कपड़ों पर जिद्दी और गहरे दाग लग गए हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करके उन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है.

इसके लिए दाग वाली जगह पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कुछ बूंदें डालें और 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें.

इसके बाद हल्के हाथों से रगड़कर ठंडे पानी से धो लें.

इससे दाग हल्के पड़ जाएंगे और कपड़े पहले की तरह साफ दिखने लगेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.