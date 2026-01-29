विज्ञापन

15 दिन तक रोजाना पानी में मिलाकर पी लें ये पाउडर, गायब हो जाएगी लटकती तोंद, कम होगी पेट की चर्बी

Weight Loss Remedy: डॉ. सलीम जैदी ने एक ऐसा पाउडर बताया है जिसे अगर अपने रोजाना एक चम्मच खा लिया, तो आसानी से वजन कर पाएंगे.

Read Time: 2 mins
Share
15 दिन तक रोजाना पानी में मिलाकर पी लें ये पाउडर, गायब हो जाएगी लटकती तोंद, कम होगी पेट की चर्बी
Best Remedy To Burn Belly Fat & Lose Weight Fast

Weight Loss Remedy: अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और हर तरह की डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी कोई बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आर्टिकल में बने रहिए डॉ. सलीम जैदी ने एक ऐसा पाउडर बताया है जिसे अगर अपने रोजाना एक चम्मच खा लिया, तो आसानी से वजन कर पाएंगे. यह पाउडर 4 ऐसे बीजों से बना है, जो न सिर्फ वजन कम करने में मदद करेंगे, बल्कि आपके पाचन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

वजन कम कैसे करें?

सामग्री 

  • अजवाइन
  • सौंफ 
  • जीरा 
  • मेथी दाना

फायदे क्या हैं? 

अजवाइन: अजवाइन में मौजूद तत्व गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं.

सौंफ: सौंफ में पाए जाने वाले प्राकृतिक पाचन एंजाइम खाना पचाने में मदद करते हैं. इसका सेवन भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है.

जीरा: जीरे में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो वजन को कम करने में मदद करते हैं. 

मेथी दाना: मेथी दाना में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं. यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, भूख को कंट्रोल करता है और शरीर में फैट को कम करने में मदद करता है.

बनाने की विधि?

इस पाउडर को बनाने के लिए इन चारों सीड्स को बराबर क्वांटिटी में लेकर अच्छी तरह से तवे पर रखकर भून लें. फिर ठंडा होने के बाद अच्छी तरह से पीसकर पाउडर बना लें. आप चाहें, तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं. 

कब और कैसे लें?

इस पाउडर को रोज सिर्फ एक चम्मच निकालकर गर्म पानी में मिलाकर ऊपर से काला नमक और नींबू का रस मिलाकर पी सकते हैं. आपको इसे डिनर के समय, सुबह खाली पेट या फिर दोपहर को भी ले सकते हैं. 

इसे भी पढ़ें: Homemade Serum: रूखे सूखे बेजान बालों में डाल देगा जान घर पर बना ये सीरम, जानें बनाने का तरीका

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Weight Loss Remedy, Weight Loss Remedy At Home, Home Remedy For Weight Loss, How To Lose Weight Fast, Fat Loss
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com