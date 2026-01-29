Homemade Serum: रूखे सूखे बेजान बालों में डाल देगा जान घर पर बना ये सीरम, जानें बनाने का तरीका

DIY Hair Serum: बालों के झड़ने से परेशान हो चुके हैं? तरह-तरह के उपाय अपनाकर देख लिया है, लेकिन कोई बेहतर रिजल्ट्स नहीं दिखें? अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करने वाले हैं जो खुद Maa, yeh kaise karun चैनल से पूनम देवनानी ने बताया है. उनका ऐसा कहना है कि आपकी किचन में मौजूद 2 चीजें आपकी बालों से जुड़ी हर समस्या का समाधान है. नियमित रूप से इसे बालों में लगाने से पतली चोटी भी मोती हो जाएगी. तो चलिए जानते हैं करना क्या होगा?

घर में सीरम कैसे तैयार करें?

सामग्री

3 प्याज (छोटे प्याज)

1 चम्मच चाय की पत्ती

फायदे क्या हैं?

प्याज: प्याज में एंटीमाइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं.

बनाने की विधि?

घर पर इस सीरम को तैयार करने के लिए गैस पर भगोना रखना है, फिर उसमें एक गिलास पानी डालकर चाय पत्ती को मिला दें. उबलने के बाद प्याज को छील लें, अब कटे हुए प्याज को इस मिश्रण में मिलाकर कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह से पकने दें. जब लगे चाय की पत्ती का रंग गाढ़ा हो गया है, तो गैस को बंद कर दें अब इसे ठंड होने दें फिर छानकर एक स्प्रे बोतल में डाल दें और इस्तेमाल करें.

कब और कैसे लगाएं?

रात को बालों में तेल लगा लें और फिर अगली सुबह पूरे बालों में यह सीरम लगा लें और अगर आप ऑइल नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप इसे बाल धोने से आधा घंटा पहले लगा सकते हैं. आप बेहतर रिजल्ट्स के लिए इसे हफ्ते में दो से तीन बार बालों में लगा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: तनाव, डर, डिप्रेशन और नकारात्मक सोच से मुक्ति दिलाएगी काली मुद्रा, जानिए कैसे करना है