बिना घी के नहीं खाते हैं खाना तो जान लें सेवन का सही तरीका, वरना सेहत को झेलने पड़ेंगे कई नुकसान

Side Effect Of Ghee Cook On High Flame: घी (Ghee) हमारे शरीर के लिए ग्रीस की तरह काम करता है, जिसे खाने से हमारी बॉडी मजबूत होती है और इसमें सैचुरेटेड, मोनो सैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट होता है. इतना ही नहीं घी में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, (Vitamin A) विटामिन ई और विटामिन के भी पाया जाता है, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ (Overall Health) के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में हमें रोज एक-दो चम्मच घी का सेवन तो जरूर करना चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप इस तरीके से घी का सेवन (side effect of ghee) करते हैं और उसका इस्तेमाल कुकिंग में करते हैं, तो आज जानें सही तरीका.

इस तरह ना करें घी का इस्तेमाल



घरों में लोग कई तरह से घी का इस्तेमाल करते हैं, कोई घी के तड़के वाली दाल बनाते हैं, तो कोई रोटी में घी लगाते हैं. लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि घी में मीडियम चेन फैटी एसिड होता है, ऐसे में जब आप इसको थोड़ा ज्यादा गर्म करते हैं तो इसकी संरचना बिखर जाती है और अणुओं के बीच में जो बॉन्ड होता है वह टूटने लगता है, जिससे घी का ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सिडाइज्ड घी का सेवन करना बेहद नुकसानदायक होता है. इससे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं और कई तरह की क्रॉनिक बीमारियों का खतरा भी हो जाता है.