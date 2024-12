सर्दियों में नहीं पड़ना बीमार और रहना है फिट तो आज ही कर लीजिए इन चीजों से तौबा

What should avoid in winter season : सर्दियों में संक्रमित बीमारियों की चपेट में शरीर आसानी से आ जाता है. क्योंकि इस मौसम में आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है. लेकिन सही आदतें अपनाकर और कुछ गलतियों से बचकर आप इस मौसम में भी हेल्दी और फिट (how to keep body healthy in winter season) रह सकते हैं. आइए जानते हैं कि सर्दियों में बीमारियों से बचने और फिट रहने के लिए आपको किन चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए.

सर्दियों में किन चीजों से बना लेनी चाहिए दूरी - What things should you stay away from in winters?

सर्दियों में ज्यादा तले-भुने वाले भोजन का सेवन कम करना चाहिए. इनकी जगह आप सिंघाड़े, मखाने, अंकुरित दालें और सूप आहार में शामिल करें. वहीं, आप सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा चीनी का सेवन करने से भी बचें, खासकर मिठाइयां और कोल्ड ड्रिंक्स. यह सारी चीजें आपका शुगर लेवल बढ़ा सकती हैं. ऐसे में अगर आपका मन मीठा खाने का करता है, तो गुड़ या शहद को सेवन कर सकते हैं. ये हेल्दी भी होते हैं और आपके मीठे की क्रेविंग को भी शांत करते हैं. कम पानी पीना भी आपको इस मौसम में बीमार कर सकता है. इसलिए आप सर्दियों में शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं. हर्बल चाय या नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं. यह भी हेल्दी तरीका है बॉडी हाइड्रेटेड रखने के लिए. सर्दियों में लोग कॉफी और चाय का अधिक सेवन करने लगते हैं, जो नींद और सेहत पर निगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं. ऐसे में आप कैफीन का सेवन कम करें. इसके अलावा सर्दियों में सूरज की रोशनी कम मिलती है, जिससे शरीर में विटामिन डी (D) की कमी हो सकती है. ऐसे में आप अपनी डाइट में विटामिन मछली, अंडे, दूध और फोर्टिफाइड फूड्स को शामिल करें. ये शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होने देते हैं. इस मौसम में सर्दी-खांसी और फ्लू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए नींबू, आंवला, खट्टे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, हल्दी और अदरक का सेवन करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.