Hartalika Teej पर इस तरह हों तैयार, देखें 5 सबसे खूबसूरत लुक्स, तारीफ करते नहीं थकेंगे लोग

Hartalika Teej Looks: हिंदू धर्म में तीज का बेहद महत्व है. वहीं, हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है. इस साल ये खास तिथि आज पड़ रही है. यानी आज मंगलवार, 26 अगस्त को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जा रहा है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के नाम का उपवास रखती हैं, साथ ही खूब सजती-संवरती हैं. इस मौके पर हर महिला चाहती है कि उसका लुक सबसे अलग और खूबसूरत दिखे. अगर आप भी ऐसा कुछ चाहती हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. यहां हम आपके लिए 5 बेहद खूबसूरत लुक्स लेकर आए हैं, आप इनसे इंस्पिरेशन लेकर तैयार हो सकती हैं.

कपड़े पर लगे जंग के दाग कैसे हटाएं? इन दो चीजों से एक ही बार में हो जाएगा साफ

तीज पर इस तरह हों तैयार

तीज के मौके पर आप बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं. लाल और हरे का कॉम्बिनेशन तीज पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. इसके साथ चेन स्टाइल इयररिंग्स पहनें. ये आजकल काफी ट्रेंड में भी हैं, साथ ही देखने में बेहद खूबसूरत भी लगते हैं.

आप एक्ट्रेस के इस लुक से इंस्पिर होकर तैयार हो सकती हैं. गोल्डन साड़ी हर मौके पर रॉयल और ग्रेसफुल लुक देती है. इसे पहनकर आप तुरंत सबसे अलग दिख सकती हैं. साड़ी के साथ लाल बिंदी और सिंपल नोजपिन आपके पारंपरिक लुक को और भी खूबसूरत बना देगी. अगर आप हल्की ज्वेलरी के साथ भारी कंगन पहनें तो लुक बैलेंस्ड लगेगा.

अगर आप मॉडर्न और एलिगेंट दिखना चाहती हैं तो पीली साड़ी एकदम परफेक्ट है. इसके साथ फ्लोरल ज्वेलरी यानी फूलों से बनी माला, कंगन और हेयर एक्सेसरी पहनें. ये लुक फ्रेश और बेहद खूबसूरत लगने वाला है.

आप माधुरी दिक्षित के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं. इन दिनों इस तरह कि टिशू साड़ी काफी ट्रेंड में भी हैं. इसके साथ गोल्डन नेकपीस, झूमके और कंगन पहनें. यह लुक पारंपरिक के साथ-साथ रॉयल टच भी देगा.

एक्ट्रेस भाग्यश्री का ये लुक भी बेहद खूबसूरत है. आप इस तरह ऑफ व्हाइट साड़ी के साथ टेंपल ज्वेलरी पहन सकती हैं. वहीं, इसके साथ बालों में गजरा आपके लुक में और चार चांद लगा देगा.