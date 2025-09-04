ग्लोइंग स्किन के लिए पानी में नमक मिलाकर पीती हैं Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu, डॉक्टर से जानें कितना असरदार है ये नुस्खा

Harnaaz Sandhu Skin Care: मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं. बता दें कि हरनाज टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4' से अपना डेब्यू कर रही हैं. फिल्म कल यानी 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसी के चलते हरनाज एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई हैं. इस बीच एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपना स्किन केयर रूटीन भी बताया है.

फेमिना को दिए एक इंटरव्यू में हरनाज संधू ने बताया कि वे अपने दिन की शुरुआत पानी में चुटकीभर नमक डालकर पीने से करती हैं. उनका मानना है कि यह आदत उन्हें हाइड्रेटेड रखती है, जिसका असर उनकी स्किन पर भी नजर आता है. यानी पानी में नमक मिलाकर पीने से उनकी त्वचा हेल्दी रहती है. अब, सवाल ये है कि क्या ये नुस्खा वाकई असरदार है? आइए जानते हैं इसपर एक्सपर्ट की राय

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर-71 नोएडा में सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी, डॉ. अनामिका शर्मा ने बताया, पानी में थोड़ी मात्रा में नमक मिलाकर पीने से आपको कई फायदे मिल सकते हैं. जैसे-

डॉक्टर बताती हैं, हल्का नमक वाला पानी शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद कर सकता है.

नमक में सोडियम और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रखते हैं.

नियंत्रित मात्रा में नमक वाला पानी पाचन को बेहतर बना सकता है और कब्ज जैसी समस्याओं को कम कर सकता है.

इन सब का असर आपकी स्किन पर भी नजर आता है, जब आप अंदर से हाइड्रेट रहते हैं और आपका पेट ठीक रहता है, तो चेहरे पर भी चमक बढ़ती है. हालांकि, स्किनकेयर या ओवरऑल हेल्थ के लिए नमक वाला पानी कोई चमत्कारी उपाय नहीं है.

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, अगर इस पानी को जरूरत से ज्यादा पिया जाए, तो यह हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की समस्या और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ा सकता है. खासकर जिन लोगों को पहले से बीपी या किडनी की बीमारी है, उन्हें यह आदत अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

डॉक्टर आगे बताती हैं, नमक वाला पानी एक छोटा सा हेल्थ टिप हो सकता है, लेकिन सिर्फ इससे ग्लोइंग स्किन पाना मुश्किल है. स्किन को हेल्दी रखने के लिए कुछ खास बातों पर ध्यान देना जरूरी है. इसके लिए-

डाइट में हेल्दी चीजों को शामिल करें. खासकर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन से भरपूर डाइट लें.

पर्याप्त पानी पिएं. रोज 7-8 गिलास पानी पीना जरूरी है.

अच्छी नींद लें. 7-8 घंटे की नींद स्किन रिपेयर के लिए जरूरी है.

एक अच्छा स्किनकेयर रूटीन अपनाएं. खासकर सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर और क्लींजर को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें.

इन सब से अलग रोज कुछ समय निकालकर एक्सरसाइज जरूर करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे स्किन ग्लो करती है.

यानी नमक वाला पानी सीमित मात्रा में फायदेमंद है, लेकिन स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने का असली राज संतुलित डाइट, पर्याप्त पानी, नींद और सही स्किनकेयर में छिपा है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.