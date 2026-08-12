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Hariyali Teej Mehndi Designs: 15 अगस्त को मनाई जाएगी हरियाली तीज, यहां देखें तीज स्पेशल मेहंदी डिजाइन्स की Photos

हरियाली तीज पर मेहंदी को श्रृंगार का जरूरी हिस्सा माना जाता है. महिलाएं हाथों पर सुंदर डिजाइन लगाकर त्योहार की खुशियों में शामिल होती हैं. अगर आप भी इस तीज पर मेहंदी लगवाने वाली हैं, तो अपनी पसंद के हिसाब से इन डिजाइन्स में से कोई एक चुन सकती हैं.

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Hariyali Teej Mehndi Designs: 15 अगस्त को मनाई जाएगी हरियाली तीज, यहां देखें तीज स्पेशल मेहंदी डिजाइन्स की Photos
तीज स्पेशल मेहंदी डिजाइन्स की Photos
(Photo Credit: Instagram)

हरियाली तीज का पर्व आने वाला है. इस साल तीज 15 अगस्त को मनाई जाएगी. ऐसे में खासकर महिलाओं ने अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं. गौरतलब है कि तीज के दिन शादीशुदा महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं. इस दिन महिलाएं 16 सोलह श्रृंगार कर तैयार होती हैं. इन 16 श्रृंगार में मेहंदी लगाने का भी रिवाज है. इसी कड़ी में यहां हम आपके लिए तीज स्पेशल मेहंदी के कुछ फोटोज लेकर आए हैं. आप इनमें से कोई एक डिजाइन चुनकर अपने हाथों को सुंदर सजा सकती हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर- 

अरेबिक मेहंदी

अरेबिक मेहंदी आजकल काफी पसंद की जाती है. इसमें हाथों पर फूल, पत्तियों और बेल जैसे डिजाइन्स बनाए जाते हैं. अगर आपको अरेबिक मेहंदी पसंद है, तो आप इन डिजाइन्स में से किसी एक को चुन सकती हैं.

(Photo Credit: @priya_mehndi_art__/Instagram)
(Photo Credit: @priya_mehndi_art__/Instagram)
(Photo Credit: @priya_mehndi_art__/Instagram)
फुल हैंड मेहंदी

अगर आपको हाथों पर भरी हुई मेहंदी पसंद है, तो आप इन फुल हैंड डिजाइन में से चुन सकती हैं.

(Photo Credit:@stylishmehndidesign/Instagram)

(Photo Credit:@stylishmehndidesign/Instagram)

(Photo Credit:@stylishmehndidesign/Instagram)
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(Photo Credit:@stylishmehndidesign/Instagram)

मंडला मेहंदी

सिंपल डिजाइन पसंद करने वाली महिलाएं मंडला मेहंदी ट्राई कर सकती हैं. इसमें हथेली के बीच में गोल पैटर्न बनाया जाता है और उसके आसपास छोटी-छोटी डिजाइन होती है. 

(Photo Credit:@stylishmehndidesign/Instagram)

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(Photo Credit:@stylishmehndidesign/Instagram)
झूला डिजाइन

हरियाली तीज पर झूला-झूलने का भी रिवाज होता है. ऐसे में अपनी मेहंदी में हाथ पर झूले का छोटा डिजाइन बनवाकर आप त्योहार की थीम को और खूबसूरती से दिखा सकती हैं. 

सिंपल बेल मेहंदी

वहीं, अगर आप ज्यादा समय नहीं देना चाहतीं, तो बेल वाली मेहंदी लगवा सकती हैं. हाथ के एक हिस्से से शुरू होकर उंगलियों तक जाती हुई बेल बहुत प्यारी लगती है. साथ ही ये डिजाइन जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है.

(Photo Credit:@stylishmehndidesign/Instagram)

(Photo Credit:@stylishmehndidesign/Instagram)

(Photo Credit:@stylishmehndidesign/Instagram)

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