Happy Holi Wishes: होली से पहले की सुनहरी सुबह, रंगवाली होली से एक दिन पहले अपनों को भेजें ये गुड मॉर्निंग मैसेज, लगाएं स्टेटस

Happy Holi Wishes, Message: होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों को फिर से रंगने का मौका है. सर्दियों की विदाई और बसंत के स्वागत के साथ यह पर्व खुशियों, उमंग और अपनापन लेकर आता है. 2 मार्च को होलिका दहन के बाद अब 4 मार्च को रंगवाली होली खेली जाएगी. ऐसे में होली से एक दिन पहले की सुबह खास बन जाती है. यह सुबह केवल एक नई तारीख की शुरुआत नहीं होती, बल्कि मन में उमंग, घर में तैयारियां और दिल में अपनों से मिलने की चाह भी जगाती है. अगर आप इस खास सुबह अपने प्रियजनों को हैप्पी होली गुड मॉर्निंग संदेश भेजते हैं, तो यह उनके दिन को और भी खुशनुमा बना सकता है. एक प्यारी सी फोटो, दिल से निकला संदेश और रंगों से सजा स्टेटस यही छोटी-छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं.

क्यों खास है होली से एक दिन पहले की सुबह?

तैयारियों की खुशी: घर में रंग, गुलाल, मिठाइयों और पकवानों की तैयारी चल रही होती है.

घर में रंग, गुलाल, मिठाइयों और पकवानों की तैयारी चल रही होती है. मन में उत्साह: अगले दिन रंग खेलने की सोच से बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी उत्साहित रहते हैं.

अगले दिन रंग खेलने की सोच से बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी उत्साहित रहते हैं. रिश्तों को जोड़ने का समय: यही वह मौका है जब आप पुराने गिले-शिकवे भुलाकर नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं.

इसलिए इस सुबह को खास बनाने के लिए एक सुंदर गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना एक अच्छा विचार है.

होली गुड मॉर्निंग के प्यारे संदेश | Sweet Holi Good Morning Messages

1.

सुबह की किरणें लाईं खुशियों की टोली,

हंसी से महके सबकी होली,

रंगों में घुल जाए प्यार की बोली,

गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली!

2.

नई सुबह, नए रंग, नई मुस्कान,

होली सिखाए प्रेम और सम्मान,

द्वेष मिटे, दिलों में बस जाए रौशनी,

गुड मॉर्निंग, होली की शुभ पहचान.

3.

सूरज की रोशनी, गुलाल की फुहार,

दिल से मिट जाए आज हर दीवार,

प्रेम और सौहार्द का रंग चढ़े ऐसा,

गुड मॉर्निंग, होली मुबारक अपार.

4.

सुबह-सुबह रंगों का संदेश आया,

हर चेहरे पर खुशियों का साया,

जले होलिका, जले हर बुराई,

गुड मॉर्निंग, होली ने दिल जीता लिया.

5.

रंगों से सजी ये प्यारी सुबह,

लाए जीवन में नई सी महक,

नफरत जले, प्यार खिले,

गुड मॉर्निंग, होली की शुभ लहर.

होली स्टेटस के लिए फोटो कैसे चुनें?

रंगों से भरी तस्वीरें: गुलाल, पिचकारी या फूलों से सजी फोटो.

गुलाल, पिचकारी या फूलों से सजी फोटो. सूरज की रोशनी वाली इमेज: सुबह की हल्की किरणों के साथ रंगों का मेल बहुत सुंदर लगता है.

सुबह की हल्की किरणों के साथ रंगों का मेल बहुत सुंदर लगता है. हिंदी कोट्स वाली फोटो: छोटे और प्रभावी संदेश वाली इमेज ज्यादा पसंद की जाती हैं.

छोटे और प्रभावी संदेश वाली इमेज ज्यादा पसंद की जाती हैं. परिवार या दोस्तों की फोटो: पुरानी यादों वाली तस्वीर शेयर करने से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है.

आप व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम स्टोरी पर इन फोटो को लगाकर अपने दिन की शुरुआत रंगीन बना सकते हैं.

गुड मॉर्निंग संदेश क्यों जरूरी है?

आज की बिजी लाइफ में लोग अक्सर अपने करीबियों से खुलकर बात नहीं कर पाते. ऐसे में त्योहार एक बहाना बन जाते हैं दिल की बात कहने का. हैप्पी होली गुड मॉर्निंग जैसा छोटा-सा संदेश भी सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है.

होली हमें सिखाती है कि जैसे रंग मिलकर सुंदर इंद्रधनुष बनाते हैं, वैसे ही अलग-अलग स्वभाव के लोग मिलकर एक खूबसूरत समाज बनाते हैं. इसलिए इस सुबह अपने अपनों को याद करें, उन्हें शुभकामनाएं दें और रिश्तों में प्यार का रंग घोल दें.

इस होली की सुबह का संदेश

रंगों का यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न हों, खुशियों के रंग हमेशा उन्हें हल्का कर देते हैं. होलिका दहन बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक है. तो क्यों न इस शुभ सुबह हम अपने मन की नकारात्मकता भी जला दें और नए उत्साह के साथ रंगवाली होली का स्वागत करें?

इस प्यारी सुबह अपने हर प्रियजन को एक स्नेहभरा संदेश जरूर भेजें

"गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली! आपका दिन रंगों और खुशियों से भरा रहे."

रंगों से सजी यह सुबह आपके जीवन में नई एनर्जी, नई उम्मीद और ढेर सारी मुस्कानें लेकर आए, इसी कामना के साथ, आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं.