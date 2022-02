Valentine's Day: वैलेंटाइंस डे पर किसी खास को दीजिये ये 6 गिफ्ट्स, उन्हें भी नहीं होगा अपनी आंखों पर यकीन

Valentines Day पर अपने पार्टनर को दे सकते हैं ये 6 स्पेशल गिफ्ट

हॉबी बेस्ड गिफ्ट

अपने पार्टनर के लिए आप हॉबी बेस्ड गिफ्ट देकर वैलेंटाइंस डे का दिन बहुत खास बना सकते हैं. ये पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स (Personalized gifts) होते हैं जो आप अपने पार्टनर की हॉबी को ध्यान में रखते हुए खरीद सकते हैं. जैसे, अगर आपके पार्टनर को फिटनेस में इंटरेस्ट है तो आप उन्हें डंबल सेट या फिर कार्डियो के इक्विपमेंट्स दे सकते हैं. ठीक उसी तरह अगर आपकी फीमेल पार्टनर को कुकिंग पसंद है तो आप उन्हें कुकिंग एक्सेसरीज का तोहफा दे सकते हैं. आपके पार्टनर को ट्रेवलिंग पसंद हो तो उनके लिए एक अच्छा वेकेशन ट्रिप प्लान कर सकते हैं. यही नहीं, जिन्हें फोटोग्राफी पसंद है उन्हें एक अच्छा कैमरा भी तोहफे में दिया जा सकता है.

स्किन केयर प्रोडक्ट्स

लड़कियां अपनी स्किन केयर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहती हैं. तो इस वैलेंटाइन अगर आप अपने पार्टनर को उनके पसंद का तोहफा देना चाहते हैं तो उन्हें स्किन केयर प्रोडक्ट्स गिफ्ट कर सकते हैं. गिफ्ट देने से पहले आप अपने पार्टनर से आसानी से ये जान सकते हैं कि वो किस ब्रांड के स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं. यकीन मानिए आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ इस गिफ्ट को पाकर ना सिर्फ सरप्राइज हो जाएंगी बल्कि आपका ये केयरिंग गिफ्ट उन्हें बहुत स्पेशल फील कराएगा. लड़कों को भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिए जा सकते हैं क्योंकि वे आमतौर पर अपनी त्वचा को ध्यान नहीं रखते हैं.

ब्यूटीफुल रिंग

अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए रिंग से बेहतर और खूबसूरत तोहफा और कुछ हो ही नहीं सकता. अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बयां करने के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा हो सकता है. अगर आप अपने पार्टनर को कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं तो उन्हें ब्यूटीफुल रिंग गिफ्ट करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है. आप चाहें तो उन्हें गोल्ड, डायमंड या फिर प्लेटिनम की रिंग गिफ्ट कर सकते हैं. ये ऐसा तोहफा है जो उन्हें हर पल आपकी याद दिलाएगा.

स्मार्ट वॉच

लगातार बीतते वक्त के साथ स्मार्टवॉच और भी ज्यादा मॉडिफाइड और जबरदस्त फीचर्स के साथ मार्केट में अवेलेबल है. ऐसे में अपने पार्टनर को वैलेंटाइन डे पर स्पेशल फील कराने के लिए स्मार्ट वॉच (Smart watch) परफेक्ट गिफ्ट हो सकती है. इन दिनों स्मार्ट वॉच पहनना स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है. स्मार्ट वॉच सिर्फ एक अच्छा गिफ्ट ऑप्शन नहीं है बल्कि ये बहुत यूजफुल भी है. तो आपका बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड, हसबैंड हो या वाइफ हर किसी को गिफ्ट करने का ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.

इयर बड्स

ज्यादा फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए इयरबड्स एक बहुत अच्छा गिफ्ट ऑप्शन हो सकते हैं. कई बार ड्राइव करते वक्त भी आपके पार्टनर को जरूरी कॉल अटेंड करने पड़ते हैं, ऐसे में ये उनकी सहूलियत और सेफ्टी दोनों का ही ख्याल रखेंगे. इसके अलावा आपके पार्टनर म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं तो इनकी साउंड क्वालिटी से वो खुश हो जाएंगे. तो इस वैलेंटाइन आप उन्हें किसी अच्छी कंपनी का इयर बड्स गिफ्ट कर सकते हैं.

कपल फोटोज का कोलाज

तस्वीरें आपके साथ बिताए खूबसूरत पलों का सबसे बेहतरीन कलेक्शन होती हैं. ऐसे में इन तस्वीरों का कोलाज बनाकर वैलेंटाइंस डे पर अपने पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हैं. ये बहुत ही हार्ट टचिंग और रोमांटिक गिफ्ट हो सकता है जो आपके पार्टनर के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर आएगा.

