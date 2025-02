Happy Valentine Day 2025: वैलेंटाइन डे पर लव बर्ड्स के लिए दिल्ली एनसीआर में हो रहे हैं ये प्रोग्राम

Valentine's Day special Events in Delhi: प्रेम करने वालों के लिए फरवरी की सौगात के रूप में वैलेंटाइन का वीक चल रहा है. सात दिन तक चलने वाले वैलेंटाइन वीक लव बर्ड्स को प्यार में सरोबार कर देता है. अगर आप भी वैलेंटाइन डे को कुछ खास (Special Events On Valentine's Day) बनाना चाह रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ डेट प्लान कर सकते हैं. अगर आप दिल्ली (Celebration in Delhi On Valentine's Day) और आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो आप वैलेंटाइन डे को यादगार बनाने के लिए कुछ खास जगहों पर जा सकते हैं. फरवरी का रोमांटिक मौसम है और इस समय दिल्ली में कई सारे रोमांटिक और रंगारंग इवेंट चल रहे हैं. आप अपने पार्टनर के साथ इन इवेंट और फंक्शन (Valentine's special Events) में जा सकते हैं. इन जगहों पर आप पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम भी बिता पाएंगे और पार्टी का मजा भी दुगना हो जाएगा.

कैंडल लाइट इंडिया - Candle Light INDIA Valentine's Day Special

अगर आप म्यूजिक लवर हैं, तो वैलेंटाइन डे पर मंडी हाउस पहुंच जाइए.

प्यार के दीवानों के लिए यहां वेस्टर्न म्यूजिक का खास प्रोग्राम होने वाला है.

14 फरवरी को मंडी हाउस के गालिब ऑडिटोरियम में वैलेंटाइन डे स्पेशल कॉन्सर्ट हो रहा है जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ जमकर एन्जॉय कर सकते हैं.

ये म्यूजिकल एक्सपीरिएंस आपकी वैलेंटाइन इवनिंग को यादगार बना देगा. हजारों जलती हुई मोमबत्तियों की जगमग के बीच म्यूजिक सुनना और पार्टनर का साथ वाकई कमाल कर जाएगा.

इस प्रोग्राम में टिकट की कीमत 1099 रखी गई है.

इम्परफेक्टो टेल ऑफ लव - Imperfecto Tale Of Love - Valentine's Day

दिल्ली के हौज खास इलाके में कपल डेट को एन्जॉय करने के लिए आप इम्परफेक्टो का विजिट कर सकते हैं.

यहां वैलेंटाइन डे स्पेशल मनाया जा रहा है और कपल्स के लिए खास इंतजाम किए गए हैं.

यहां इम्परफेक्टो की प्रेम कथा का कार्यक्रम चलेगा और इसके बाद आप एक रोमांटिक डिनर भी कर सकते हैं. यानी एंटरटेनमेंट और डिनर का कॉम्बो.

इम्परफेक्टो ने अपने रेस्टोरेंट को खास तरीके से रोमांटिक झलक देते हुए सजाया है. यहां आप सेल्फी लेकर अपनी डेट को भी यादगार बना सकते हैं.

इम्परफेक्टो में एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रात आठ बजे शुरू होगा और इसके बाद डिनर होगा. यहां के लिए आपको 1000 रुपए की टिकट लेनी होगी.

टीएमपी इश्किया पोएट्री और स्टोरी टेलिंग - Valentine Special Poetry and Storytelling

आप दिल्ली वाले हैं तो आपको आर्ट, कविता और कहानियों का शौकीन कहा जा सकता है. अगर आपका पार्टनर भी आर्ट लवर है तो आपको वैलेंटाइन डे मनाने के लिए लाजपत नगर जाना चाहिए.

यहां वैलेंटाइन पर TOT स्टूडियो खास प्रोग्राम कर रहा है.

यहां प्रेम के साथ साथ आर्ट को लेकर भी काफी कुछ करने को मिलेगा.

यहां महज 200 रुपए की टिकट देकर आप प्रोग्राम को इन्जॉय कर सकते हैं.

वैलेंटाइन डे लेटर राइटिंग सोइरी - Valentine's Day Letter Writing Soiree

अगर आपका पार्टनर लफ्जों में प्यार का इजहार करना पसंद करता है तो आपको वैलेंटाइन डे लेटर राइटिंग सोइरी का विजिट जरूर करना चाहिए.

लव बर्ड्स के लिए ये प्रोग्राम ग्रेटर कैलाश में होने जा रहा है.

वैलेंटाइन डे की शाम को साढ़े छह बजे से आर्टिसन लैब - कॉन्सेप्ट स्टोर एंड कैफे इस प्रोग्राम का गवाह बनने जा रहा है.

यहां प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए टिकट की कीमत 1999 रु. रखी गई है.

वैलेंटाइन सेलिब्रेशन स्मैश द्वारका - Valentines Celebration @ Smaaash Dwarka