Happy Slap Day 2026: वैलेंटाइन वीक के बाद स्लैप डे को सेलीब्रेट करने के लिए दोस्तों को भेजें ये मैसेज

Happy Slap Day 2026: जैसे ही वैलेंटाइन वीक खत्म होता है, एंटी-वैलेंटाइन वीक की शुरुआत स्लैप डे से होती है. कई दिनों तक टेडी, गुलाब और चॉकलेट वाली रोमांस की मिठास के बाद, खासकर सिंगल लोगों के लिए माहौल बदल जाता है. जो चीजें पहले जरूरत से ज्यादा इमोशनल लग रही थीं, अब उनकी जगह मजेदार अंदाज में सिंगल लाइफ को सेलिब्रेट करने का मौका आ जाता है. 15 फरवरी से प्यार भरे इशारों की जगह खुद को खुलकर अपनाने और सेलिब्रेट करने का समय शुरू हो जाता है.

नाम पर मत जाइए. स्लैप डे का मतलब सच में किसी को थप्पड़ मारना नहीं है. यह पूरी तरह से प्रतीकात्मक है. इस दिन का मतलब है नेगेटिविटी को ‘थप्पड़ मारकर' दूर करना, खासकर उन टॉक्सिक रिश्तों को जो आपकी शांति छीन लेते हैं. ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हटाने का समय है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं. स्लैप डे के मौके पर हमने कुछ मैसेज तैयार किए हैं, जिन्हें आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वे भी नेगेटिविटी को दूर कर सकें और थोड़ा मोटिवेशन महसूस करें.

स्लैप डे विशेज ( Slap Day Wishes)

1. हैप्पी स्लैप डे! जो लोग आपके फ्राइज चुरा लेते हैं- ये उनके लिए एक फ्रेंडली रिमाइंडर है.

2. हैप्पी स्लैप डे! आपकी कॉफी स्ट्रॉन्ग हो और आपके एक्स के मैसेज कमजोर पड़ जाएं.

3. हैप्पी स्लैप डे! बुरी वाइब्स और खुद को ड्रामा-फ्री समझने वालों को दूर करने का दिन.

4. हैप्पी स्लैप डे! उन लोगों को इग्नोर करने का दिन जो समझते हैं आपका समय सिर्फ उनका है.

5. हैप्पी स्लैप डे! क्योंकि कुछ लोगों को याद दिलाना जरूरी है कि आप खुद अपनी पहली प्रायोरिटी हैं.

6. हैप्पी स्लैप डे! नेगेटिविटी को थप्पड़, और सर्कैज्म को सलाम.

7. हैप्पी स्लैप डे! उस दोस्त के लिए जो हमेशा आपकी चीजें उधार लेता है.

8. हैप्पी स्लैप डे! उन रिश्तेदारों के लिए जो आपकी जिंदगी पर कमेंट करते रहते हैं…आज उन्हें म्यूट कर दीजिए.

9. हैप्पी स्लैप डे! जो लोग पहले गायब हो जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं.

10. हैप्पी स्लैप डे! फालतू सलाह को ऐसे झाड़ दीजिए जैसे फैशन से बाहर हो चुकी हो.

11. अपने डर और शक को दूर भगाइए. हैप्पी स्लैप डे!

12. हर नेगेटिविटी को दूर करना, आपकी शांति की तरफ एक कदम है.

13. डर को थप्पड़ मारिए और हिम्मत को आगे आने दीजिए.

14. खुशी एक चुनाव है, जो भी उसे छीनता है, उसे दूर कर दीजिए.

15. जो चीजें आपको बोझ लगती हैं, उन्हें आज ही छोड़ दीजिए.

16. हैप्पी स्लैप डे! जो सोचते हैं कि उनकी राय बहुत मायने रखती है, ये उनके लिए है.

17. थप्पड़ पहुंच चुका! उनके लिए जो अब भी मानते हैं कि वे हमेशा सही हैं.

18. हैप्पी स्लैप डे! कुछ लोगों को रियलिटी चेक चाहिए… समझ लीजिए मिल गया.

19. जो खुद को आज का ‘मेन कैरेक्टर'समझ रहे हैं, उनके लिए एक थप्पड़.

20. हैप्पी स्लैप डे! जो हमेशा बीच में टोकते हैं…आज थोड़ा चुप रहिए.

