Valentine's Day Gift Ideas: वैलेंटाइन पर पार्टनर के लिए नहीं खरीदा है कोई गिफ्ट? जानिए लास्ट मिनट पर Gift Options

Valentine's Day Gift Idea: Valentine's Day आखिरकार आ गया है. यह प्यार, रोमांस और साथ होने का जश्न मनाने का दिन है. हर साल 14 फरवरी को मनाया जाने वाला यह खास मौका लोगों को अपने पार्टनर और दोस्तों के प्रति अपने जज्बात जाहिर करने का मौका देता है. इस दिन कपल्स दिल से लिखे गए मैसेज, कार्ड, गिफ्ट और रोमांटिक डेट के जरिए अपना प्यार जताते हैं.

लेकिन अगर आपने अभी तक अपने पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. नीचे Valentine's Day के लिए 20 खास और आखिरी समय में दिए जा सकने वाले गिफ्ट आइडियाज दिए गए हैं:

1. गॉरमेट चॉकलेट्स का एक बॉक्स

2. ताजे फूल — गुलाब या आपके पार्टनर के पसंदीदा फूल

3. अपने हाथ से लिखा हुआ लव लेटर

4. साथ की फोटो के साथ पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम

5. एक खूबसूरत खुशबूदार कैंडल

6. एक प्यारा सा टेडी बियर

7. छोटा सा ज्वेलरी पीस — ब्रेसलेट, नेकलेस या रिंग

8. खास तौर पर बनाई गई रोमांटिक प्लेलिस्ट

9. आर्टिजन कुकीज या कपकेक्स का बॉक्स

10. पसंदीदा वाइन या स्पार्कलिंग जूस की बोतल

11. हार्ट शेप वाले गुब्बारे

12. एक DIY किट

13. कोई रोमांटिक बुक

14. दोनों के नाम के अक्षरों वाला कीचेन

15. छोटा सा गमले वाला पौधा

16. पसंदीदा स्टोर का गिफ्ट कार्ड

17. क्यूट सा Valentine's मग

18. तुरंत प्लान की गई पिकनिक — स्वादिष्ट खाना, स्नैक्स, चादर और म्यूजिक के साथ

19. ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड ( जिससे वो अपनी पसंद के गिफ्ट खरीद सकें)

20. कोई सुंदर सा साइड लैंप

Valentine's Day प्राचीन रोमन त्योहार लुपरकालिया (Lupercalia) से भी जोड़ा जाता है, जो उर्वरता से संबंधित था. यह दिन क्यूपिड (Cupid), जो रोमन प्रेम और आकर्षण के देवता माने जाते हैं, से भी जुड़ा हुआ है. इन दोनों से जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं ने आज के समय में Valentine's Day के प्रतीकों और रीति-रिवाजों को आकार दिया है.

