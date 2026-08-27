Happy Raksha Bandhan 2026: आसमान पर सितारे हैं जितने, उतनी जिंदगी हो तेरी...ये प्यार भरे मैसेज भेजकर दें रक्षाबंधन 2026 की शुभकामनाएं

कल यानी 28 अगस्त, शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा. ऐसे में हर ओर त्योहार की रौनक देखने को मिल रही है. बहनों ने अपने भाइयों के लिए राखी, मिठाई खरीद ली है. वहीं, भाई भी बहनों के लिए गिफ्ट लेकर तैयार हैं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है. गौरतलब है की रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं. बदले में भाई जीवनभर उसकी रक्षा करने का वचन देता है. लेकिन इस सब की शुरुआत बधाइयों के साथ होती है. लोग सुबह से ही एक-दूसरे को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना शुरू कर देते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए कुछ चुनिंदा बधाई संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

इन संदेशों के साथ भेजें रक्षाबंधन 2026 की शुभकामनाएं

बहन चाहे सिर्फ प्यार–दुलार,

नहीं मांगती बड़े उपहार,

रिश्ता बने रहे सदियों तक,

मिले भाई को खुशियां हजार.

Happy Raksha Bandhan 2026

आसमान पर सितारे हैं जितने, उतनी जिंदगी हो तेरी,

किसी की नजर ना लगे, दुनिया की हर खुशी हो तेरी.

रक्षाबंधन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

चावल की खुशबू और केसर का श्रृंगार,

राखी, तिलक, मिठाई और खुशियों की बौछार,

बहनों का साथ और बेशुमार प्यार,

मुबारक हो आपको राखी का त्योहार.

रक्षाबंधन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

मेरा भाई चंदा से भी प्यारा, मेरा भाई सूरज से भी न्यारा.

भाई ने दिया इतना प्यार, ये जीवन मैंने उसपर वारा.

मां ने तो दिया जीवन मगर, तुमने ही उसे संवारा.

राखी के दिन दुआ है मेरी, खुशियों से भर जाए तुम्हारा जहां सारा.

Happy Raksha Bandhan

भाई बहन के प्यार का बंधन है इस दुनिया में वरदान,

इसके जैसा दूजा कोई न रिश्ता,

चाहे ढूंढ लो सारा जहान.

हैप्पी रक्षाबंधन!

राखी का आया त्योहार,

खुशियों की छाई बहार,

भाई की कलाई पर बंधा है बहना का प्यार.

Happy Raksha Bandhan

तेरी खुशी से रोशन है मेरी दुनिया,

तेरे लिए ही निकलती है मेरी हर एक दुआ.

Happy Raksha Bandhan

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