Happy Hug Day Wishes: हग डे पर ऐसे करें अपने पार्टनर को विश, यहां देखें बेस्ट संदेश और शायरियां

Happy Hug Day Wishes in Hindi: वैलेंटाइन वीक का छठा दिन हग डे के रूप में मनाया जाता है. इस दिन लोग अपने पार्टनर को गले लगाकर अपने दिल की बात कहते हैं. हग डे सिर्फ बाहों में भर लेने का दिन नहीं, बल्कि अपनेपन, भरोसे का एहसास कराने वाला दिन होता है. कई बार हम अपने दिल की बात शब्दों से नहीं कह पाते हैं, ऐसे में उन्हें गले लगाकर कहना ही काफी होता है. तो चलिए हम आपको ऐसे ही कुछ संदेश बताते हैं, जिन्हें आप आपने पार्टनर को भेज सकते हैं.

हग डे पर अपने पार्टनर को भेजें ये विशज- (Send these wishes to your partner on Hug Day)

1. पास आना चाहता हूं,

तुझे सीने से लगना चाहता हूं

आज इस हग डे के मौके पर प्यार जताना चाहता हूं.

हैप्पी हग डे !

2. तेरी बाहों में जो सुकून है

बस अब वही चाहिए है

न हो दुनियादारी की फ्रिक मुझे

सिर्फ तेरा साथ चाहिए है.

हैप्पी हग डे !

3. हर बैचेनी खत्म हो जाती है

जब तू सीने से लगाती है

तेरा-मेरा साथ है जरूरी

बिना कहे तू सब समझ जाती है.

हैप्पी हग डे !

4. तेरी एक झप्पी काफी है

मेरी हर थकान मिटाने को

हग डे पर बस गले लग जा

मन नहीं है तुझसे दूर जाने को.

हैप्पी हग डे !

5. तेरी बाहों का ये घेरा

लगता है सबसे बसेरा

हग डे पर गले लगकर

प्यार लगे और भी गहरा.

हैप्पी हग डे !

6. ना वादे चाहिए

ना कसमें आज

बस इतना काफी है

तुम्हारी बाहों का एहसास.

हैप्पी हग डे !

7. आज बाहों में भर कर कह दूंगा सब,

जो लफ्जों में कभी कहा नहीं गया

हैप्पी हग डे !

