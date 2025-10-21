Whatsapp पर गोवर्धन पूजा की शुभकामना वाले स्टीकर कैसे बनाएं? यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Happy Govardhan Puja Wishes: दिवाली के बाद अब कल यानी बुधवार 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाएगा. हिंदू धर्म में इस पर्व का खास महत्व है. इस दिन लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और गोबर से गोवर्धन बनाकर उसकी आराधना की जाती है. इस खास मौके पर लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी भेजते हैं. इसके लिए पहले जहां लोग मैसेज या फोटो भेजते थे, लेकिन अब स्टीकर भेजने का ट्रेंड बढ़ गया है. ऐसे में अगर आप भी अपनों को स्टीकर भेजकर गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए जानते हैं इसके लिए स्टीकर कैसे तैयार करें और कैसे इन्हें अपनों को भेजा जा सकता है.

Meta AI की मदद से WhatsApp पर ऐसे बनाएं गोवर्धन पूजा स्टीकर्स

सबसे पहले अपने मोबाइल में व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें. पुराने वर्जन में Meta AI वाला फीचर काम नहीं करेगा.

व्हाट्सएप खोलें और ऊपर सर्च बार में 'Meta AI' लिखकर उसकी चैट खोलें. यह व्हाट्सएप में ही मौजूद एक AI असिस्टेंट है.

अब Meta AI चैट में टाइप करें कि आपको किस तरह का स्टीकर चाहिए. आप अपने मुताबिक कमांड दे सकते हैं या नीचे दिए गए Prompts भी लिख सकते हैं.

'Make a Happy Govardhan Puja sticker with Lord Krishna and Govardhan mountain' 'Create a colorful Govardhan Puja greeting sticker with diyas and cows' 'Make a Govardhan Puja sticker with Krishna lifting the mountain' 'Make a Govardhan Puja sticker with Krishna, cows, and sweets' 'Create a funny Govardhan Puja sticker saying 'Govardhan Puja Ki Shubhkamnayein!'' 'Generate a sticker with villagers worshipping Govardhan mountain'

आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में कमांड दे सकते हैं. कोशिश करें कि बात साफ-साफ लिखें ताकि Meta AI आपकी इच्छा के मुताबिक स्टीकर बना सके.

बस इतना लिखते ही Meta AI कुछ सेकंड में आपके लिए सुंदर AI-generated स्टीकर बना देगा.

जो स्टीकर आपको पसंद आए, उस पर टैप करें और उसे सेव कर लें.

अब जिसे भेजना है, उसकी चैट खोलें, कीबोर्ड पर इमोजी वाला बटन दबाएं, यहां स्टीकर्स वाले टैब में जाएं.

वहां आपको आपका बनाया हुआ स्टीकर दिख जाएगा. उस पर टैप करें और भेज दें.

इस तरह आप भी अपने दोस्तों और परिवार को इस गोवर्धन पूजा पर अनोखे, AI से बने स्टीकर्स भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं.