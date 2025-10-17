Happy Dhanteras Wishes, Images, Quotes LIVE: कल यानी शनिवार 17 अक्टूबर से दिवाली की शुरुआत हो रही है. गौरतलब है कि दिवाली 5 दिनों का पर्व है, जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर समाप्त होता है. सबसे पहले धनतेरस का त्योहार मनाने के बाद दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, तीसरे दिन दिवाली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और फिर पांचवे दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है. कल 17 अक्टूबर को धनतेरस है. माना जाता है कि इस दिन भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन, स्वास्थ्य और खुशियों की वृद्धि होती है. इसी दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन या नई चीजें खरीदते हैं, जिसे शुभ माना जाता है. इसके साथ ही लोग अपनों को त्योहार की ढेरों बधाइयां भी देते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए कुछ चुनिंदा बधाई संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं और खास अंदाज में धनतेरस की शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-
Dhanteras 2025 Wishes: धनतेरस पर शेयर करें ये संदेश
घर में उजाला हो दिल में प्यार,
संग हो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद अपार,
धनतेरस लाए आपके जीवन में बहार,
खुश रहें आप सदा, यही शुभ विचार.
Dhanteras 2025 Wishes: हैप्पी धनतेरस 2025
धन आए, मन मुस्काए,
हर दिन दीपों सा जगमगाए,
आपके घर सुख-शांति छाए,
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं.
शुभ धनतेरस
धनतेरस की रात आए,
हो धन की वर्षा और खुशियां लाएं,
लक्ष्मी मां का आशीर्वाद मिले सदा,
जीवन प्रकाशमय हो जाए.
Dhanteras Wishes: धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं
आपके घर में धन की बरसात हो,
शान्ति का वास हो,
संकटों का नाश हो
और लक्ष्मी मां हमेशा आपके साथ हों.