विज्ञापन
23 minutes ago

Happy Children's Day 2025 LIVE: हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस यानी Children's Day के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. यह दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित है. 14 नवंबर के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था. वहीं, उन्हें बच्चे बहुत प्रिय थे. नेहरू जी बच्चों को देश का भविष्य मानते थे और हमेशा उनकी शिक्षा, खुशहाली और उज्जवल भविष्य के लिए काम करते रहे. यही वजह है कि उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. 

बाल दिवस बच्चों के हंसने, खेलने और सीखने का दिन है. इस दिन स्कूलों में खास कार्यक्रम, सांस्कृतिक गतिविधियां और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है. साथ ही इस खास मौके पर पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे भी आपस में एक-दूसरे को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं. ऐसे में यहां हम भी आपके लिए चिल्ड्रेन्स डे के चुनिंदा शुभकामना संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर- 

Happy Children's Day 2025 Wishes LIVE: यहां से चुनकर भेजें बाल दिवस की शुभकामनाएं

हर एक बच्चा है देश की जान,
हर बच्चा है देश का अभिमान,
उनका भविष्य सुधारेंगे,
उनको हम ही निखारेंगे.

बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

खुद रूठें खुद मन जाएं फिर हम-जोली बन जाएं,
झगड़ा जिस के सात करें अगले ही पल फिर बात करें,
इन को किसी से बैर नहीं इन के लिए कोई गैर नहीं,
इनका भोला-पन मिलता है सब को बांह पसारे,
बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आंख के तारे,
ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे.

बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
 

Nov 13, 2025 14:47 (IST)
Link Copied
Share

बाल दिवस की शुभकामनाएं

मां की कहानी थी, परियों का फसाना था,

बारिश में कागज की नाव थी,

बचपन का हर वो मौसम सुहाना था.

बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

Nov 13, 2025 14:09 (IST)
Link Copied
Share

ChatGPT से Children's Day की स्पीच कैसे तैयार कराएं?

Children's Day के मौके पर स्कूल में स्पीच प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है. ऐसे में आप ChatGPT की मदद से बेहतरीन स्पीच तैयार करा सकते हैं. इसके लिए- 

  • गूगल पर ChatGPT खोलें या ऐप में लॉगिन करें.
  • अब, अपने लिए भाषा चुनें. अगर आपको हिंदी में स्पीच चाहिए तो हिंदी में कमांड दें, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश में कमांड दें.
  • इसके बाद क्लास और शब्द बताएं. जैसे- 'क्लास 5 के लिए 300 शब्दों में Children's Day की स्पीच लिखें'

आप चाहें, तो ये प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं- 

'क्लास 5 के बच्चों के लिए 1 मिनट की हिंदी Children's Day स्पीच बनाओ, जो प्रेरणादायक और आसान शब्दों में हो.'

बस इतना करते ही ChatGPT कुछ सेकंड में आपके लिए बेहतरीन स्पीच तैयार कर देगा.  

Nov 13, 2025 13:58 (IST)
Link Copied
Share

Happy Children's Day

बच्चों की हंसी से महकती है दुनिया,

उनकी मासूमियत में बसी है सच्चाइयां,

बाल दिवस पर संकल्प करें हम सभी,

हर बच्चे को मिले उसका हक और खुशियां.

बाल दिवस की शुभकामनाएं

Nov 13, 2025 13:45 (IST)
Link Copied
Share

Happy Children's Day 2025 Wishes

देश के प्रगति के हम हैं आधार,

हम करेंगे चाचा नेहरू के सपने साकार.

बाल दिवस की शुभकामनाएं

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Children's Day, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com