Happy Children's Day 2025 LIVE: हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस यानी Children's Day के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. यह दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित है. 14 नवंबर के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था. वहीं, उन्हें बच्चे बहुत प्रिय थे. नेहरू जी बच्चों को देश का भविष्य मानते थे और हमेशा उनकी शिक्षा, खुशहाली और उज्जवल भविष्य के लिए काम करते रहे. यही वजह है कि उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है.

बाल दिवस बच्चों के हंसने, खेलने और सीखने का दिन है. इस दिन स्कूलों में खास कार्यक्रम, सांस्कृतिक गतिविधियां और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है. साथ ही इस खास मौके पर पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे भी आपस में एक-दूसरे को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं. ऐसे में यहां हम भी आपके लिए चिल्ड्रेन्स डे के चुनिंदा शुभकामना संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

Happy Children's Day 2025 Wishes LIVE: यहां से चुनकर भेजें बाल दिवस की शुभकामनाएं

हर एक बच्चा है देश की जान,

हर बच्चा है देश का अभिमान,

उनका भविष्य सुधारेंगे,

उनको हम ही निखारेंगे. बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं