Chhath Puja 2025 Wishes: 'छठ देता है संतान के दीर्घायु का वरदान, आपके जीवन में भी हो उमंग और प्यार..' इन संदेशों से अपनों को दें छठ पूजा की शुभकामनाएं

Happy Chhath Puja Wishes 2025: छठ पूजा के पावन अवसर पर, आप अपने परिवार, दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों को छठ मइया और सूर्य देव के आशीर्वाद के साथ शुभकामनाएं दे सकते हैं.

Happy Chhath Puja Wishes 2025: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा देशभर में बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इस चार दिन के पर्व की एक खास रौनक देखने को मिल रही है. इस साल छठ पूजा का महापर्व आज यानी 25 अक्टूबर 2025 से नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया है, और इसका समापन 28 अक्टूबर 2025 को होगा. छठ पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और परिवार के कल्याण के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं. इस पावन अवसर पर, लोग अपने परिवार, दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों को छठ मइया और सूर्य देव के आशीर्वाद के साथ शुभकामनाएं देते हैं. अगर आप भी इस मौके पर अपनों को पर्व की बधाई और शुभकामना संदेश भेजना चाहते हैं, तो आप इन संदेशों का सहारा ले सकते हैं.

1. छठ का पर्व सबके लिए रहे खास
आप अपने लक्ष्यों को करें प्राप्त,
हमेशा बना रहे आपका जीवन खुशहाल,
परिवार के सभी सदस्यों पर बना रहे सूर्य देव,
और छठी मइया का आशीर्वाद।।
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

2. एक पूरे साल के बाद 
छठ पूजा का दिन आया है
सूर्य देव को नमन कर
हमने धूमधाम से मनाया है
3.  पल-पल दामन में खिले फूल,
कभी ना हो कांटों से सामना
खुशियों से भरी रहे जिंदगी आपकी,
नहाय खाय पर यही है हमारी शुभकामना

4. छठ पूजा आए बनके उजाले
खुल जाए आप की किस्मत का ताला
हमेशा आप पर रहे मेहरबान ऊपर वाला
यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला
5.  छठ पूजा के शुभ अवसर पर,
आओ दिल से एक दूसरे को करें याद
हर कामना हो आपकी पूरी,
मिट जाए अपनों से हर दूरी
छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं।

6. खुशियों का त्योहार आया है, 
सूर्य देव से सब जगमगाया है
खेत खलिहान धन और धान, 
यूं ही बनी रहे आपकी शान
छठ पूजा की शुभकामनाएं !

7. कदुआ के भात से व्रत की होती है शुरुआत,
खरना के दिन खाया जाता है खीर और भात,
नए जीवन की मांगी जाती है प्रार्थना,
आपकी सारी इच्छाएं सूर्य देव और छठी मइया करें पूरी यही है हमारी कामना,
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!

8. ठेकुआ लाओ, लड्डू चढ़ाओ
छठी मैया के गुण गाओ
जय छठी मैया
छठ पर्व की शुभकामनाएं

9. गेंहू के ठेकुए, चावल के लड्डू
खीर, अन्नानास, नींबू और कद्दू
छठी मैया करे हर मुराद पूरी
बांटे घर-घर लड्डू
जय छठी मैया
10. सद्विचार, सदाचार, प्रेम और भक्ति,
यही है सूर्य देव को, प्रसन्न करने की शक्ति.
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं !

11. छठ देता है संतान के दीर्घायु का वरदान,
आपके जीवन में भी हो उमंग और प्यार
रहे खूब उल्लास और मिले खुशियां अपार,
मुबारक हो आपको ये प्यारा सा त्योहार

12. रथ पर होके सवार
सूर्य देव आएं आपके द्वार
सुख समप्ति मिले आपको अपार
छठ पर्व की शुभकामनाएं करें स्वीकार
