50 रुपये वाला हैक...घर पर ही करें पार्लर वाला हेयर स्पा, शैम्पू करने से पहले लगा लें बस ये 1 चीज

अगर आप हेयर स्पा पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहतीं, तो यह घरेलू हैक आपके लिए बेस्ट है. सिर्फ कुछ आसान और सस्ते इंग्रीडिएंट्स से बने इस पेस्ट से आपके बाल बनेंगे और भी मुलायम, शाइनी और मजबूत

हेयर स्पा के लिए अब सलून जाने की जरूरत नहीं, जानें घरेलू तरीका

Hair Spa Ghar Par Kaise Kare: क्या आपने सोचा है कि हेयर ट्रीटमेंट्स और महंगे सलून स्पा के बाद भी बाल क्यों टूटने और झड़ने लगते हैं? दरअसल, ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल स्कैल्प की हेल्थ को खराब कर देता है. ऐसे में घरेलू नुस्खे ही असली मददगार साबित होते हैं. अगर आप चाहें, तो सिर्फ 50 रुपये के आसान हैक से घर पर हेयर स्पा जैसा असर पा सकती हैं.

किन चीजों की होगी जरूरत? । IY Hair Spa at Home

इस DIY हेयर स्पा के लिए आपको चाहिए –
 

  • 1/3 कप चावल.
  • आधा चुकंदर.
  • 1 चम्मच मेथी दाना.
  • 1 चम्मच कलौंजी.
  • 1 चम्मच फ्लैक्ससीड्स.
  • 1 चम्मच चिया सीड्स.
  • 1 चम्मच कद्दू के बीज (ऑप्शनल).
  • 1 चम्मच एलोवेरा जेल (ऑप्शनल).
  • पानी जरूरत अनुसार.
कैसे बनाएं स्पा पेस्ट? । Salon Like Hair Spa at Home

सबसे पहले चावल और चुकंदर को पानी डालकर कुकर में उबाल लें. ध्यान रहे पानी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. दूसरी ओर, एक पैन में पानी लेकर उसमें मेथी, कलौंजी और फ्लैक्ससीड्स डालकर अच्छी तरह उबालें. जब यह तैयार हो जाए तो पानी छानकर बीज अलग कर दें. अब इस पानी को चावल वाले मिश्रण में मिलाकर ब्लेंड करें और पेस्ट बना लें. अगर आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल भी डाल सकती हैं. इस पेस्ट को हेयर स्पा क्रीम की तरह बालों पर लगाना है.

घर पर ऐसे करें हेयर स्पा । Cheap Hair Spa Hack

  • पेस्ट को स्कैल्प से लेकर बालों की लेंथ तक अच्छे से लगाएं.
  • चाहें तो शावर कैप पहन लें, इससे असर जल्दी दिखेगा.
  • करीब 30-40 मिनट बाद बालों को गुनगुने पानी से धो लें.
  • ध्यान रखें, बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे स्कैल्प डैमेज हो सकता है.
किन बातों का रखें ध्यान? । Hair Spa at Home Hindi

  • अगर आपने हाल ही में हेयर ट्रीटमेंट करवाया है, तो यह नुस्खा फिलहाल न अपनाएं.
  • यह ट्रीटमेंट खासतौर पर ड्राई, फ्रिज़ी और डैमेज बालों के लिए अच्छा है.
  • दो स्पा के बीच कम से कम 20 दिन का गैप जरूर रखें.
  • इसमें किसी भी तरह का एसिडिक इंग्रीडिएंट (जैसे नींबू या सिरका) न मिलाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

