विज्ञापन

नहीं लगा पाई हैं हाथों में मेहंदी, इस तरह घर पर बनाएं इंस्टेंट होममेड मेहंदी, 10 मिनट में हो जाएगी काली

Gud Chai Patti Mehndi: गुड़ और चायपत्ती से बनी मेहंदी का रंग और खुशबू में बेमिसाल होती है. त्योहारों पर इसे लगाएं और बिना पपड़ी के गाढ़े रंग की मेहंदी का आनंद लें.

Read Time: 2 mins
Share
नहीं लगा पाई हैं हाथों में मेहंदी, इस तरह घर पर बनाएं इंस्टेंट होममेड मेहंदी, 10 मिनट में हो जाएगी काली
घर पर बनाएं गुड़ चायपत्ती वाली गाढ़ी नेचुरल मेहंदी, 10 मिनट में हो जाएगी काली

Gud ki mehndi kaise banate hain: नवरात्रि और करवा चौथ जैसे त्योहारों पर हर महिला चाहती है कि उसके हाथों की मेहंदी सबसे गहरी और टिकाऊ हो, लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाली मेहंदी 10 मिनट में तो काली हो जाती है, पर दो दिन बाद पपड़ी बनकर उतरने लगती है. नतीजा- हाथों की नर्मी खत्म और खूबसूरती भी गायब. अगर आप भी इस बार मेहंदी के खराब रंग या केमिकल से परेशान नहीं होना चाहतीं, तो गुड़ और चायपत्ती से बनी नेचुरल मेहंदी (instant mehndi) आपके लिए एकदम परफेक्ट विकल्प है.

Latest and Breaking News on NDTV

क्यों खास है गुड़ और चायपत्ती की मेहंदी (gud or chaipatti mehndi)

  • ये देसी मेहंदी न सिर्फ आपके हाथों पर गहरा और सुंदर रंग चढ़ाती है, बल्कि उसकी खुशबू भी बिल्कुल पारंपरिक मेहंदी (Gud Chai Patti Mehndi) जैसी होती है.
  • सबसे अच्छी बात है कि ये मेहंदी (Karwa Chauth Mehndi tips) पपड़ी की तरह नहीं उतरती और त्वचा को कोमल बनाए रखती है.
  • इसका रंग धीरे-धीरे गहराता है और कई दिनों तक टिका रहता है, जिससे आपके हाथ ( Mehndi without chemicals) हर मौके पर दमकते है.
Latest and Breaking News on NDTV

घर पर गुड़ और चायपत्ती की मेहंदी कैसे बनाएं (How to make natural mehndi using jaggery)

  • आवश्यक सामग्री:-
  • 4 चम्मच गुड़ का पाउडर.
  • 1 चम्मच चायपत्ती.
  • 2 चम्मच चीनी.
  • एक पुराना टिन का डिब्बा.
Latest and Breaking News on NDTV

जानें गुड़ की मेहंगी बनाने की विधि (gud ki mehndi kaise banate hain)

  • एक बाउल में गुड़, चायपत्ती और चीनी मिलाएं.
  • इसे टिन के डिब्बे में डालें और बीच में एक छोटी कटोरी में पानी रखें.
  • ऊपर से ढक्कन लगाकर गैस पर हल्की आंच पर रखें ताकि भाप बाहर न निकले.
  • जब गुड़ पिघलने लगे, तो गैस बंद करें और ठंडा होने दें.
  • अब अंदर जो मिश्रण जमा होगा, वही आपकी गुड़-चायपत्ती की नेचुरल मेहंदी है.
  • इसे लगाने के लिए आप रुई लगी earbud का इस्तेमाल करें. इसका रंग गाढ़ा, खुशबू सुगंधित और असर लंबे समय तक रहेगा.
Latest and Breaking News on NDTV

नतीजा – नेचुरल खूबसूरती बिना नुकसान के (gud chai patti se mehndi)

  • इस मेहंदी से न सिर्फ आपके हाथ खूबसूरत लगेंगे, बल्कि स्किन भी सॉफ्ट रहेगी.
  • सबसे बड़ी बात, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, इसलिए ये हर स्किन टाइप के लिए सुरक्षित है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mehndi, Gud Or Chaipatti Mehndi, Instant Mehndi, How To Make Natural Mehndi Using Jaggery, Gud Ki Mehndi Kaise Banate Hain
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com