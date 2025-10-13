विज्ञापन

अहोई अष्टमी पर हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगाएंगे ये 5 सिंपल मेहंदी डिजाइन

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी यानि की आज के दिन इन सिंपल मेहंदी डिजाइनों से अपने हाथों को सजाएं-संवारे. शगुन भी बढ़ेगा और सुंदरता भी निखरेगी...बस कुछ मिनटों में पा लें त्योहार जैसा ग्लो.

अहोई अष्टमी पर हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगाएंगे ये 5 सिंपल मेहंदी डिजाइन
Mehndi Designs For Ahoi Ashtami: संतान की लंबी उम्र के इस पर्व पर करें मेहंदी से सजावट

Mehndi for Ahoi Ashtami: अहोई अष्टमी का पर्व हर मां के लिए बेहद भावनात्मक होता है. इस दिन माताएं अहोई माता की पूजा कर संतान की लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला यह व्रत इस साल 13 अक्टूबर 2025 यानि आज रखा जा रहा है.
शृंगार और पूजा की तैयारी के बीच अगर आप सोच रही हैं कि मेहंदी कब और कैसी लगाई जाए, तो हम लेकर आए हैं कुछ बेहद Simple और Trendy Mehndi Designs, जिन्हें आप खुद भी आसानी से बना सकती हैं.

अहोई अष्टमी के लिए मेहंदी डिजाइन (Mehndi Designs For Ahoi Ashtami)

मेहंदी डिजाइन नं.-1: फ्लोरल सर्कल डिज़ाइन (mehndi designs for mothers)

अगर आपको भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं है, तो ये डिजाइन आपके लिए परफेक्ट है. हथेली के बीच एक गोल फूल बनाइए और उसके चारों ओर छोटे डॉट्स या पत्तियां बना दीजिए. यह ट्रेडिशनल और क्लासी लुक देता है और कम समय में तैयार हो जाता है.

मेहंदी डिजाइन नं.-2: बेल स्टाइल मेहंदी (how to apply mehndi at home)

यह डिजाइन हमेशा से फेवरेट रहा है. पतली बेल को उंगलियों तक बढ़ाएं और उसमें पत्तियां या छोटे फूल जोड़ें. चाहें तो मोर की डिजाइन भी डाल सकती हैं. इससे हाथों को लंबा और ग्रेसफुल लुक मिलता है.

मेहंदी डिजाइन नं.-3: जाली पैटर्न (beautiful mehndi designs)

जालीदार मेहंदी देखने में मुश्किल लगती है लेकिन बनाना बहुत आसान है. इसमें तिरछी रेखाओं से छोटे वर्ग बनाए जाते हैं और उनमें डॉट्स भरे जाते हैं. यह डिजाइन भरा हुआ और सुंदर लुक देता है, वो भी कुछ ही मिनटों में.

मेहंदी डिजाइन नं.-4: मोरक्कन ज्योमेट्रिक स्टाइल (andala mehndi designs for Ahoi Ashtami)

अगर आप कुछ हटकर चाहती हैं तो मोरक्कन पैटर्न ट्राय करें. इसमें ट्रायंगल, स्क्वायर और लाइनें बनती हैं. यह डिजाइन मॉडर्न और अट्रैक्टिव टच देता है, जो पारंपरिकता में ट्रेंड का तड़का जोड़ता है.

मेहंदी डिजाइन नं.-5: फिंगर टिप डिज़ाइन (simple mehndi designs)

जिन्हें पूरी हथेली पर मेहंदी नहीं लगानी, उनके लिए यह सबसे अच्छा ऑप्शन है. केवल उंगलियों के सिरों पर घनी मेहंदी लगाएं और हर उंगली पर अलग पैटर्न बनाएं. यह डिजाइन स्टाइलिश और मिनिमल दोनों है.

