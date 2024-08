पतले होने के लिए पीते हैं कई कप ग्रीन टी, तो जान लीजिए किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, ताकि सेहत को ना हो कोई नुकसान

Side effect of green tea: ग्रीन टी यूं तो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें ऐसे कई गुण पाए जाते हैं जो बॉडी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, वेट लॉस में मदद करते हैं और हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं. यही कारण है कि लोग साधारण चाय की जगह ग्रीन टी पीते हैं, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि कुछ लोगों को ग्रीन टी (Green tea) से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी स्थिति को गंभीर कर सकते हैं. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं (who should not drink green tea) जिन्हें ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए और क्यों.

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं

ग्रीन टी में कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान जोखिम पैदा कर सकती है. आमतौर पर ऐसी महिलाओं को हर दिन कैफीन का सेवन 200-300 मिलीग्राम से कम करने की सलाह दी जाती है, जो लगभग 2-3 कप ग्रीन टी के बराबर होता है.





आयरन की कमी या एनीमिया से पीड़ित लोग

ग्रीन टी में टैनिन होता है, जो आयरन के अब्जॉर्शन को कम कर सकता है. जिन लोगों में आयरन की कमी है उन्हें खाने दौरान ग्रीन टी पीने से बचना चाहिए.



कुछ दवा लेने वाले व्यक्ति

ग्रीन टी का सेवन उन लोगों को नहीं करना चाहिए, जो खून को पतला करने वाली दवाएं (जैसे वारफेरिन), कुछ एंटीबायोटिक्स और हार्ट संबंधी दवा और ब्लड प्रेशर की दवाओं का सेवन करते हैं.





पेट की समस्या वाले लोग

ग्रीन टी में मौजूद कैफीन और टैनिन पेट खराब कर सकते हैं या एसिड रिफ्लक्स, अल्सर जैसी स्थितियों को बढ़ा सकते हैं.



चिंता या ड्रिपेशन वाले लोग

ग्रीन टी में कैफीन की मात्रा संभावित रूप से ड्रिपेशन वाले व्यक्तियों में चिंता बढ़ा सकती है या घबराहट पैदा कर सकती है. खासकर रात के समय ग्रीन टी का सेवन करने से बचें.

बच्चे

कैफीन की मात्रा ज्यादा होने कारण, आमतौर पर छोटे बच्चों को ग्रीन टी पीने की सलाह नहीं दी जाती है.