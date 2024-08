हेल्दी स्प्राउट्स घर पर हो जाएंगे चुटकियों में तैयार, कुछ ही घंटों में निकल आएंगे अंकुर, पूरे सप्ताह इस तरह करें स्टोर

Sprouts Benefits In Hindi: रोजाना स्प्राउट्स खाने से शरीर को प्रोटीन मिलता है. यह वजन घटाने में (sprouts for weight loss) भी सहायक है. साथ ही डाइजेशन भी ठीक रहता है. इसे खाने से काफी देर तक भूख नहीं लगती. इसमें कई पोषक तत्व मिलते हैं. हेल्दी डाइटिंग (sprouts for healthy diet) के लिए लोग स्प्राउट्स खाना पसंद करते हैं. स्प्राउट्स को घर पर तैयार न करना पड़े इसलिए लोग इसे मार्केट से खरीदना प्रिफर करते हैं. लेकिन अगर इसे घर पर बनाया जाए तो यह ज्यादा बेहतर होगा. हम आपको घर में स्प्राउट्स बनाने का एकदम आसान तरीका बताने जा रहे हैं. जानिए घर में (How to make sprouts at Home) कैसे बनाएं स्प्राउट्स?

माता-पिता की इन वजह से गुस्सैल हो रहा है आपका बच्चा, आज ही बदल दें अपनी ये आदतें, वरना फिर हो जाएगी देर



घर पर स्प्राउट्स बनाने का तरीका | How to make sprouts at Home

साबुत मूंग की दाल और काले चने लें और इसे साफ पानी से धो लें.

मूंग दाल और चना को मिक्स करिए और अलग-अलग बर्तन में साफ पानी में भिगो दीजिए.

दोनों को 8 से 10 घंटे के लिए भिगो दें, पूरी रात इसे ऐसे ही छोड़ दें.

सुबह दोनों को पानी से निकाल लें और अलग-अलग सूती या मलमल के कपड़े पर फैला दें.

अब दोनों स्प्राउट्स को कपड़े में बांधकर किसी गर्म जगह पर रखना है.

ध्यान रखें, स्प्राउट्स रखने से पहले कपड़े को गीला करना है और गर्म जगह पर रखना है. -कपड़े को बीच-बीच में गीला करते रहें.

कपड़े को धूप या पंखे की हवा में न रखें. इसे किसी बंद जगह पर रख दें.

लगभग 12 घंटे बाद मूंग और तकरीबन 14 घंटे बाद चने में अच्छे अंकुर निकल आएंगे.

आपका स्प्राउट्स तैयार है, इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं और पूरे हफ्ते खा सकते हैं.



स्प्राउट्स को टेस्टी बनाने का तरीका