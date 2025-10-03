Google Gemini से बनाएं 90’s बॉलीवुड स्टाइल कपल फोटो, कुछ ही सेकंड में मिलेगा फिल्मी लुक

Google Gemini AI Trend : इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आजकल कपल फोटो के लिए Google Gemini प्रॉम्प्ट का ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. यहां लोग 90s के दशक का बॉलीवुड लुक, रेट्रो साड़ी स्टाइल और विंटेज फोटो क्रिएट कर रहे हैं. अगर आप भी Google Gemini प्रॉम्प्ट देकर अपनी सिंपल सी फोटो को बॉलीवुड रेट्रो थीम (90's Bollywood style couple image) में बदलना चाहते हैं, तो बस आसान सा प्रॉम्प्ट डालकर कुछ ही सेकंड में अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक तस्वीर बना सकते हैं.

कैसे काम करता है Google Gemini प्रॉम्प्ट

Google Gemini AI आपके दिए गए टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर फोटो एडिट कर देता है. मान लीजिए, आपने लिखा- “लड़की लाल ब्लाउज और ऑफ-व्हाइट कॉटन साड़ी पहने, बैकग्राउंड में लकड़ी का दरवाजा हो और लड़का उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ रहा हो” तो Gemini उसी हिसाब से फोटो (Romantic AI couple photo Gemini) बना देगा. ये तस्वीर इतनी रियल और सिनेमैटिक लगती है कि किसी को यकीन ही नहीं होता कि यह AI से बनाई गई है.

कपल फोटो के लिए Gemini प्रॉम्प्ट

रेट्रो साड़ी प्रॉम्प्ट- लड़की ऑफ-व्हाइट कॉटन साड़ी और लाल ब्लाउज में, लड़का ऑफ-व्हाइट कुर्ते में और बैकग्राउंड में पुराना लकड़ी का दरवाजा. लाइटिंग को ड्रैमेटिक रखकर फोटो को सिनेमैटिक बनाएं.

90s मूवी स्टाइल प्रॉम्प्ट - लड़की लाल साड़ी और खुले कर्ली बालों में हो, बालों में छोटा फूल लगाया हो. लड़का सफेद कुर्ते में उसकी कमर थामे खड़ा हो और दोनों एक दीवार के सामने रोमांटिक अंदाज में पोज दे रहे हों.

रेट्रो बॉलीवुड फैशन - 70s के रंगीन कपड़े, नेचुरल स्किन टेक्सचर और फिल्मी पोज वाला प्रॉम्प्ट डालें.

बीच सनसेट प्रॉम्प्ट - कपल नंगे पांव बीच पर हाथ पकड़कर टहल रहा हो और पीछे सनसेट का नजारा.

ट्रेन जर्नी लव प्रॉम्प्ट – DDLJ स्टाइल में कपल चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा हो और बैकग्राउंड में गांव का सीन हो.

कपल फोटो Gemini से कैसे बनाएं