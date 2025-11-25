Good Night Wishes: 'चांद की चांदनी से एक पालकी बनाई है..' सोने से पहले इन संदेशों से कहें अपनों को गुड नाइट, चेहरे पर खिल जाएगी मुस्कान

Good Night Wishes in Hindi: रोजाना अपनों को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के संदेश भेजना भले ही एक आम बात लगती हो लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चुनिंदा शब्द बहुत ही ज्यादा खास होते हैं. जब रात में सोने से पहले ये खूबसूरत मैसेज मोबाइल में दिखते हैं तो अपनेपन का एहसास होता है और पूरे दिन की थकान एक ही पल में उतरी हुई लगती है. इसी के चलते आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा शुभ रात्रि संदेश लेकर आए हैं जिन्हें आप अपनों को भेजकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं.

1. सपनों की दुनिया में चलो खो जाएं,

जहां हर खुशी हमें गले लगाएं.

रात का ये सफर खूबसूरत बने,

हर ख्वाब सच्चा हो जाए.

शुभ रात्रि!

2. चांद की चांदनी से एक पालकी बनाई है

ये पालकी हम ने तारों से सजाई है.

ऐ हवा जरा धीरे-धीरे ही चलना,

मेरे दोस्त को बड़ी प्यारी सी नींद आई है.

गुड नाइट!

3. जिंदगी एक रात है,

जिसमे ना जाने कितने ख्वाब हैं,

जो मिल गया वो अपना है,

जो टूट गया वो सपना है !

शुभ रात्रि!

4. रात का चांद आसमान मे निकल आया है,

साथ में तारों की बारात लाया है,

जरा आसमान की तरफ देखो वो आपको,

मेरी ओर से गुड नाईट कहने आया है।

गुड नाइट!

5. सितारे भी गा रहे हैं लोरी तुम्हारे लिए,

चांदनी भी बिछी है राह तुम्हारे लिए.

सो जाओ अब मीठे सपनों के साथ,

सुबह होगी नई उम्मीद के साथ.

शुभ रात्रि!

Photo Credit: Meta AI

6. दिनभर की थकान को भूल जाओ,

नए सपनों की राह पकड़ जाओ,

हर रात नया मौका लाती है,

सफलता के सपने देख कर सो जाओ

गुड नाइट!

7. हर दिन मेहनत करो, हर रात सुकून लो,

कल फिर नई कोशिशों का जुनून लो,

गुड नाइट कहो खुद को प्यार से,

क्योंकि तुम अपनी जीत का कारण हो.

शुभ रात्रि!

8. दूर रहते हैं मगर दिल से दुआ करते हैं हम,

प्यार का फर्ज घर बैठे अदा करते हैं हम,

आपकी याद सदा साथ रखते हैं हम,

दिन हो या रात आपको ही याद करते हैं हम

गुड नाइट!

9. मंजिल भी जिद्दी हैं,

रास्ते भी जिद्दी हैं,

देखते है कल क्या होगा,

हौसले भी तो जिद्दी हैं.

गुड नाइट!

10. दीपक रात भर अंधेरे से लड़ता है,

और तभी घर को रोशन कर देता है.

गुड नाइट!