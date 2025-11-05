Bakri ka doodh kitna pina chahiye : गाय और भैंस की तरह ही बकरी का दूध भी बेहद फायदेमंद होता है. यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है. कई पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इसे नेचुरल टॉनिक माना गया है. आयुर्वेद में भी इसे बेहद फायदेमंद बताया गया है. कई बीमारियों में डॉक्टर इस दूध को पीने की सलाह देते हैं. कुछ लोग तो इसे गाय के दूध का हेल्दी अल्टरनेटिव भी मानते हैं. हालांकि, कुछ लोग इस दूध को पीने से कतराते हैं. इसे लेकर उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं. इस आर्टिकल में जानिए बकरी के दूध से कौन-सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, इसे पीने का तरीका क्या है, यह शरीर के किस अंग को मजबूत करता है और रोज कितना पीना चाहिए.

बकरी का दूध पीने से कौन-सी बीमारियां ठीक होती हैं? (Diseases Goat Milk Helps With)

1. पाचन से जुड़ी बीमारियों और एलर्जी से बचाए (Improves Digestion and Reduces Allergy)

बकरी के दूध में मौजूद छोटे फैट ग्लोब्यूल्स और A2 केसिन प्रोटीन इसे पचने में बेहद आसान बनाते हैं. गैस, अपच या एसिडिटी वाले लोगों के लिए यह हल्का और आरामदायक होता है. जिन लोगों को गाय के दूध से पेट दर्द या सूजन की समस्या होती है, उनके लिए बकरी का दूध एक स्मूथ ऑप्शन हो सकता है.

2. हड्डियों के लिए फायदेमंद, इम्यूनिटी बूस्टर (Good for Bones and Immunity Booster)

बकरी के दूध में कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन D भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है. जोड़ों का दर्द या गठिया जैसी समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए बकरी का दूध किसी नेचुरल थेरेपी से कम नहीं है. रोज पीने से जोड़ों की जकड़न कम होती है और लचीलापन बढ़ता है. इसमें मौजूद सेलेनियम और जिंक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं, जिससे वायरल या संक्रमण से बचाव होता है.

Photo Credit: Canva

3. डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने में असरदार (Helpful in Dengue Recovery)

डेंगू के दौरान शरीर में प्लेटलेट्स काउंट तेजी से गिरने लगता है, जिससे मरीज की स्थिति नाजुक बन जाती है. ऐसे समय में कुछ लोगों का मानना है कि बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट्स बढ़ने लगता है. हालांकि, डेंगू में प्लेटलेट बढ़ाने या किसी बड़ी बीमारी को ठीक करने का दावा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है. इसे सिर्फ सपोर्टिव ड्रिंक के रूप में लेने की सलाह दी जाती है.

4. सूजन को कम करता है (Reduces Inflammation)

बकरी के दूध में एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो शरीर में आई सूजन को कम करने में मदद करती हैं. यह मांसपेशियों और टिश्यू को शांत करता है और दर्द से राहत देता है. ताजा दूध पीने से शरीर अंदर से ठंडक महसूस करता है और इम्यूनिटी भी बेहतर होती है.

5. खून की कमी दूर करने में मददगार (Improves Blood Health)

अगर शरीर में आयरन की कमी है या आप एनीमिया से जूझ रहे हैं, तो बकरी का दूध आपके लिए बेस्ट नेचुरल सप्लीमेंट साबित हो सकता है. इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस शरीर में खून की कमी को दूर करते हैं और हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने में मददगार होते हैं.

बकरी का दूध कैसे पीना चाहिए- गर्म या ठंडा? (How to Drink Goat Milk – Warm or Cold?)

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, बकरी का दूध दोनों तरीकों से पी सकते हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि मौसम कैसा है और आपके शरीर की जरूरत क्या है. ठंड के मौसम में हल्का गर्म दूध पीना सबसे फायदेमंद रहता है. यह न सिर्फ पाचन को बेहतर करता है बल्कि नींद लाने में भी मदद करता है. वहीं, गर्मी के दिनों में उबला हुआ लेकिन ठंडा किया गया दूध शरीर को ठंडक देता है और दिनभर एनर्जी बनाए रखता है.

बकरी का दूध कभी भी कच्चा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया या परजीवी मौजूद हो सकते हैं जो संक्रमण का कारण बन सकते हैं. हमेशा पाश्चराइज्ड या अच्छी तरह उबला हुआ दूध ही पिएं.

बकरी का दूध पीने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले माना जाता है, क्योंकि इन दोनों समयों पर शरीर इसे सबसे अच्छे से अवशोषित करता है.

बकरी का दूध शरीर के किस अंग को मजबूत करता है? (Which Body Parts Benefit from Goat Milk?)

1. हड्डियां और दांत (Bones and Teeth)

बकरी के दूध में कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो हड्डियों का घनत्व बढ़ाने में मदद करता है. इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या से बचा जा सकता है. इसे रोजाना पीने से दांत भी मजबूत रहते हैं और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है.

2. ब्रेन और नर्वस सिस्टम (Brain and Nervous System)

इस दूध में मौजूद विटामिन B12, मैग्नीशियम और फैटी एसिड्स दिमाग को पोषण देते हैं और न्यूरॉन्स को एक्टिव रखते हैं. यह मेमोरी पावर बढ़ाता है और मानसिक थकान को कम करता है. जो लोग लंबे समय तक काम करते हैं या तनाव महसूस करते हैं, उनके लिए बकरी का दूध फायदेमंद है. यह नींद सुधारने और स्ट्रेस कम करने में मदद करता है.

3. इम्यून सिस्टम और ब्लड हेल्थ (Immunity and Blood Health)

बकरी के दूध में सेलेनियम, आयरन और जिंक जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं. इसका नियमित सेवन शरीर को इंफेक्शन से बचाने में मदद करता है. इसमें मौजूद आयरन ब्लड क्वॉलिटी सुधारता है और एनीमिया से बचाव करता है.

4. गट हेल्थ (Gut Health)

बकरी का दूध आसानी से पच जाता है क्योंकि इसमें छोटे आकार के फैट ग्लोब्यूल्स और प्राकृतिक प्रीबायोटिक तत्व पाए जाते हैं. यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है और पेट की समस्याओं जैसे गैस, एसिडिटी और कब्ज से राहत दिलाता है. जिन लोगों को गाय या भैंस का दूध पचाने में दिक्कत होती है, उनके लिए बकरी का दूध अच्छा विकल्प है.

बकरी का दूध प्रतिदिन कितना पीना चाहिए? (How Much Goat Milk Should You Drink Daily?)

न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, बकरी का दूध पोषण के लिए जरूरी है लेकिन इसकी मात्रा संतुलित होनी चाहिए.