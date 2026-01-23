घने और चमकदार बाल चाहिए, तो विटामिन E कर सकता है कमाल, एक्सपर्ट से जानें बालों में विटामिन E इस्तेमाल करने का सही तरीका

Get Shinier and Thicker Hair With Vitamin E: जी जीजआजकल की भागदौड़ भरी लाइफ, प्रदूषण और खान-पान की गलत आदतों की वजह से हमारे बाल बेजान होकर अपनी चमक खोने लगते हैं. वैसे तो आजकल विटामिन E (Vitamin E) काफी चर्चा में है, लेकिन सच तो यह है कि इसका इस्तेमाल बालों को पोषण देने के लिए सालों से किया जा रहा है. चाहे बालों का झड़ना रोकना हो या दोमुंहे बालों (split ends) से छुटकारा पाना, केमिकल वाले ट्रीटमेंट से पहले विटामिन E एक बेहतरीन नेचुरल विकल्प है.

एक्सपर्ट की क्या है राय?

शेरीफा स्किन केयर क्लिनिक की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. शेरीफा चाउस ने हेल्‍थ शॉर्टस को बताया कि विटामिन E हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है. यह एक 'फैट-सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट' है जो बालों की जड़ों (follicles) को नुकसान से बचाता है और स्कैल्प को हेल्दी रखता है. इससे सिर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बाल मजबूत, चमकदार बनते हैं और टूटना कम हो जाते हैं.

क्या कहती है रिसर्च? (What does research say?)

रिसर्च के मुताबिक, बालों का झड़ना (Alopecia) अक्सर स्कैल्प में 'ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस' बढ़ने और एंटीऑक्सीडेंट की कमी के कारण होता है. PubMed पर मौजूद एक स्टडी के अनुसार, कुछ लोगों को 8 महीने तक रोजाना 100 मिलीग्राम 'टोकोट्रिएनोल्स' (विटामिन E का एक रूप) दिया गया. नतीजा यह निकला कि उनके बालों की संख्या में 34.5% तक की बढ़ोतरी देखी गई. हालांकि इससे बालों की मोटाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन बालों को उगाने में यह काफी मददगार साबित हुआ.

बालों के लिए विटामिन E के जबरदस्त फायदे | How vitamin E may support hair health

विटामिन E आपके बालों को अंदर से पोषण देता है. इसके मुख्य फायदे यहां दिए गए हैं:

बालों को तेजी से बढ़ाता है: यह बालों की कमजोर जड़ों को मजबूती देता है और स्कैल्प में खून का बहाव बढ़ाता है. जब जड़ों को सही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो बाल तेजी से और हेल्दी तरीके से बढ़ते हैं.

यह बालों की कमजोर जड़ों को मजबूती देता है और स्कैल्प में खून का बहाव बढ़ाता है. जब जड़ों को सही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो बाल तेजी से और हेल्दी तरीके से बढ़ते हैं. स्कैल्प को रखता है हेल्दी: यह स्कैल्प में तेल के बैलेंस को बनाए रखता है, जिससे सिर न तो ज्यादा ड्राई होता है और न ही ज्यादा ऑयली. इसमें सूजन कम करने वाले गुण (anti-inflammatory) भी होते हैं, जो खुजली और डैंड्रफ से राहत दिलाते हैं.

यह स्कैल्प में तेल के बैलेंस को बनाए रखता है, जिससे सिर न तो ज्यादा ड्राई होता है और न ही ज्यादा ऑयली. इसमें सूजन कम करने वाले गुण (anti-inflammatory) भी होते हैं, जो खुजली और डैंड्रफ से राहत दिलाते हैं. बालों का टूटना रोकता है: सूखे और बेजान बाल जल्दी टूटते हैं. विटामिन E बालों को मॉइस्चराइज करता है, जिससे उनकी लचीलापन बढ़ता है और दोमुंहे बालों की समस्या कम होती है.

सूखे और बेजान बाल जल्दी टूटते हैं. विटामिन E बालों को मॉइस्चराइज करता है, जिससे उनकी लचीलापन बढ़ता है और दोमुंहे बालों की समस्या कम होती है. नेचुरल चमक लाता है: यह डैमेज बालों की ऊपरी परत (cuticle) को रिपेयर करता है, जिससे बालों में एक कुदरती चमक लौट आती है.

इस्तेमाल करते समय बरतें ये सावधानियां

डॉक्टर की सलाह है कि विटामिन E का इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही करें. बहुत ज्यादा इस्तेमाल से स्कैल्प में जलन या 'विटामिन टॉक्सिसिटी' हो सकती है.

सिर पर लगाने से पहलेपैच टेस्ट जरूर करें.

अगर आप इसकी कैप्सूल या सप्लीमेंट खाना चाहते हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के न लें, खासकर तब जब आपकी कोई और दवाई चल रही हो.

विटामिन E इस्तेमाल करने के 2 आसान तरीके | Ways to use vitamin E

एस्टेर आरवी हॉस्पिटल की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. स्नेहा सूद के अनुसार, आप इसे दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं:

विटामिन E ऑयल काफी गाढ़ा होता है, इसलिए इसे सीधे लगाने के बजाय किसी दूसरे तेल में मिलाकर (dilute करके) लगाना बेहतर है. इससे जड़ों को सीधा पोषण मिलता है.

आप अपनी डाइट में नट्स (बादाम, हेज़लनट्स), बीज, पालक, सूरजमुखी का तेल और एवोकैडो शामिल कर सकते हैं. खाने के जरिए विटामिन E शरीर में बेहतर तरीके से सोखता है.

इसके अलावा, डॉक्टर की सलाह पर विटामिन E कैप्सूल्स भी लिए जा सकते हैं जो अंदरूनी तौर पर बालों को फायदा पहुंचाते हैं.