विज्ञापन

Vitamin E Capsules: विटामिन ई कैप्सूल के 5 बड़े फायदे, जो कर देंगे हैरान, डॉक्टर से जानिए

Vitamin E Capsule Ke Fayde: तो चलिए बिना देरी किए डॉक्टर सलीम जैदी से जानते हैं विटामिन ई के कैप्सूल खाने से शरीर में क्या बदलाव देखे जा सकते हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
Vitamin E Capsules: विटामिन ई कैप्सूल के 5 बड़े फायदे, जो कर देंगे हैरान, डॉक्टर से जानिए
What if I take vitamin E capsules daily?

Vitamin E Capsule Ke Fayde: जब त्वचा और बालों से जुड़ी कोई भी बात उठती है, तो अक्सर दिमाग में एक ही कैप्सूल आता है विटामिन ई, दरअसल यह कैप्सूल सिर्फ स्किन और बालों के लिए ही नहीं शरीर की और भी कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. तो चलिए बिना देरी किए डॉक्टर सलीम जैदी से जानते हैं विटामिन ई के कैप्सूल खाने से शरीर में क्या बदलाव देखे जा सकते हैं. 

विटामिन ई कैप्सूल खाने से क्या लाभ होता है?

स्ट्रेस से दूर: विटामिन ई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है और फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर रखकर कई बीमारियों से राहत दिला सकता है. 

एजिंग को धीमा: विटामिन ई शरीर में बने फ्री-रेडिकल्स को रोकता है, जिससे सेल्स लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है. एजिंग को धीमा करने में यह विटामिन बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. 

फैटी लिवर से बचाव: विटामिन ई में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गुण पाए जाते हैं, जो लिवर से जुड़ी समस्या जैसे फैटी लिवर के इलाज में मददगार साबित हो सकते हैं. लिवर को हेल्दी रखने के लिए भी यह विटामिन फायदेमंद साबित हो सकता है.

हार्मोन बैलेंस में मदद: विटामिन ई में पाए जाने वाले तत्व महिलाओं में पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं, मूड स्विंग्स और हार्मोनल असंतुलन को सुधारने में मदद कर सकता है.

स्किन के लिए कमाल: विटामिन ई में पाए जाने वाले गुण त्वचा को अंदर से पोषण देकर, डलनेस कम करते हैं और नेचुरल ग्लो बढ़ाते हैं, यही वजह फेस क्रीम और सीरम में ये विटामिन मिलाया जाता है. इतना ही नहीं विटामिन ई त्वचा की मरम्मत में मदद करता है और कोलेजन को बढ़ाता है, जिससे एंटी-एजिंग इफेक्ट मिलता है.

इम्यूनिटी को मजबूत करता है: नियमित रूप से इस विटामिन का सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे सर्दी-जुकाम और संक्रमण जल्दी नहीं होता. जो लोग बदलते मौसम में बार-बार बीमार पड़ जाते हैं, उनके लिए यह कैप्सूल कई बीमारियों का समाधान बन सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vitamin E Capsule Ke Fayde For Skin, Vitamin E Capsule Ke Nuksan, Vitamin E Capsule Ke Fayde For Hair, Vitamin C Capsule Ke Fayde, Vitamin E Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com