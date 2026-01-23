विज्ञापन

90's किड अब यूं कर कर सकते हैं Gen Z Slang को क्रैक, Sus से लेकर जानें Rizz का मतलब

Gen Z Words List: अब चिंता की कोई बात नहीं. अब आप भी Gen Z के स्लैंग के साथ अपडेटेड रह सकते हैं. चलिए बिना देरी किए एक नजर मार लेते हैं. Gen Z स्लैंग और उनके मतलब पर.

Read Time: 3 mins
50 Gen Z slang words you need to know

Gen Z Words List: आज की नई जनरेशन जिन्हें Gen Z के नाम से जाना जाता है, उनका स्टाइल और बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है. अक्सर 90's किड इनके स्लैंग को समझने में चूक जाते हैं. सोशल मीडिया पर अपडेट रहने के बाद भी अक्सर कोई न कोई वर्ड मिस हो जी जाता है, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं. अब आप भी Gen Z के स्लैंग के साथ अपडेटेड रह सकते हैं. चलिए बिना देरी किए एक नजर मार लेते हैं. Gen Z स्लैंग और उनके मतलब पर.

What Are The Top 10 Gen Z Slang Words?

Sus:

Gen Z स्लैंग में Sus का मतलब होता है सस्पिशियस होता है. चलिए उदाहरण के साथ जानते हैं बोलचाल भाषा में आप इसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं "इस उसका Behaviour आज थोड़ा Sus लग रहा है."

Rizz:

Gen Z स्लैंग में Rizz का मतलब होता है किसीको प्रभावित करना. चलिए उदाहरण के साथ जानते हैं आप इस वर्ड का उपयोग ऐसे कर सकते हैं "उसकी Rizz strong है, सबको Impress कर देता है."

Salty:

Gen Z स्लैंग में Salty का मतलब होता है जब कोई छोटी सी बात पर गुस्सा या चिड़चिड़ा हो जाए. 

Banger:

Gen Z स्लैंग में Banger का मतलब होता है कोई गाना, वीडियो या पल जो बेहतरीन या जबरदस्त हो.

Lowkey / Highkey:

Gen Z स्लैंग में  Lowkey या Highkey वर्ड का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. Lowkey का मतलब है चुपचाप या Secretly. आप इस वर्ड को तब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप किसी बात जो गुप्त रखना चाहते हो. अब बात करते हैं Highkey की इसका मतलब है खुलकर या Loudly.

Simp:

सिम्प को इस्तेमाल तब किया जाता है, इसका इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए जाता है जो अपने क्रश को अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है.

POV:

Point Of View, Gen Z इसे कैप्शन में यूज़ करते हैं अपने नजरिए से कुछ दिखाने के लिए.

No Cap:

No Cap का उपयोग कैप्शन में ज्यादा किया जाता है, जिसका मतलब है बिल्कुल सच कह रहा/रही हूं, कोई मजाक नहीं.

GOAT:

Greatest of All Time का छोटा रूप. जब कोई सच में बहुत अच्छा हो.

LIT:

अगर कोई चीज बहुत कूल, शानदार या मजेदार लगे तो Gen Z उसे Lit कहते हैं. 

