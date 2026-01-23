विज्ञापन

फैशन गोल्स देती प्रियंका चोपड़ा, वैलेंटिनो आउटफिट्स में देखें उनका ग्लैमर लुक्स

Valentino Outfits: वैलेंटिनो गारवानी एक महान फैशन डिज़ाइनर थे. उनके बनाए कपड़े पहनने वालों में आत्मविश्वास भर जाता था, और देखने वालों को आकर्षित करते थे.

Valentino Outfits: कौन हैं वैलेंटिनो

Priyanka Chopra In Valentino Outfits: प्रियंका चोपड़ा का स्टाइल हमेशा से ही चर्चा में रहा है. वह सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फैशन आइकन भी हैं. उनका स्टाइल आत्मविश्वास, प्रयोग और संतुलन का बेहतरीन मेल है. चाहे रेड कार्पेट हो, इंटरनेशनल इवेंट्स हों या फिर कैज़ुअल आउटिंग प्रियंका हर जगह अपने लुक से अलग पहचान बनाती हैं. रेड कार्पेट पर प्रियंका अक्सर बोल्ड सिलुएट्स, डीप नेकलाइन और स्ट्रॉन्ग कट्स को चुनती हैं. वह बड़े डिज़ाइनर्स के आउटफिट्स को पूरे आत्मविश्वास के साथ कैरी करती हैं, जिससे उनका लुक और भी प्रभावशाली बन जाता है.

कौन हैं वैलेंटिनो- (Who Is Valentino)

वैलेंटिनो गारवानी एक महान फैशन डिज़ाइनर थे. उनके बनाए कपड़े पहनने वालों में आत्मविश्वास भर जाता था, और देखने वालों को आकर्षित करते थे. उन्होंने कड़ी मेहनत की और 1960 के दशक की शुरुआत में अपना स्टूडियो खोलने से पहले फ्रांस और इटली के डिज़ाइनरों से प्रशिक्षण लिया.

1962 में फ्लोरेंस के फैशन शो में उनकी पहली अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुति हुई, जिसने उन्हें दुनियाभर में पहचान दिलाई. उनके कस्टूमर खास थे, जिनमें शाही परिवारों के सदस्य और मशहूर हस्तियां शामिल थीं. 19 जनवरी, 2026 को 93 साल की उम्र में वैलेंटिनो गारवानी का निधन हो गया. पूरी दुनिया उनके जाने का शोक मना रही है. आइए उनके खास डिजाइनों को देखते हैं, जब भारतीय सेलिब्रिटी प्रियंका ने रैंप, रेड कार्पेट और खास मौकों पर पहना.

प्रियंका चोपड़ा कस्टम वैलेंटिनो आउटफिट्स- (Priyanka Chopra In Custom Valentino Outfits) 

मार्च 2023 में, प्रियंका चोपड़ा वैलेंटिनो के ऑटम/विंटर 23 शो में मेसन की डीप नेकलाइन वाली कफ्तान ड्रेस पहनकर पहुंचीं. उन्होंने बार्बी-कोर ट्रेंड को बखूबी अपनाया. 

अप्रैल 2023 में रोम में आयोजित सिटाडेल के प्रीमियर के लिए, इस ग्लोबल स्टार ने तोते के हरे रंग के वैलेंटिनो के शानदार गाउन में सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसमें पंखों की सजावट और एक डीप नेकलाइन थी.

प्रियंका चोपड़ा ने 2023 मेट गाला के रेड कार्पेट पर स्ट्रैपलेस ब्लैक वैलेंटिनो गाउन में पहुंचकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. उन्होंने अपने लुक को व्हाइट ग्लव्स, डायमंड चोकर, स्टडेड इयररिंग्स और स्टाइलिश हेयरस्टाइल से पूरा किया. 

