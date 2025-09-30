शीशे की तरह साफ स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है लहसुन? जान लीजिए इस्तेमाल का सही तरीका

किचन में रखे लहसुन को ज्यादातर लोग सिर्फ सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें लगता है कि ये सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो कुछ बीमारियों से निपटने के लिए या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोजाना कच्चा लहसुन खाते हैं... लेकिन क्या आप जानते हैं कि लहसुन आपकी दमकती हुई स्किन के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है? ये कोई ब्यूटी प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आपने इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया तो ये आपके चेहरे को कई चीजों से बचा सकता है.

स्किन से जुड़ी समस्याओं में मिलेगी राहत

लहसुन से जैसे कई बीमारियों में राहत मिलती है, ठीक उसी तरह ये आपकी स्किन के लिए भी एक दवा का काम करता है.

तमाम डर्मेटोलॉजिस्ट इसके तमाम तरह के फायदे बताते हैं. लहसुन में कई ऐसे गुण होते हैं, जो स्किन के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे स्किन को फायदा मिलता है. स्किन एजिंग और एक्ने में भी लहसुन फायदेमंद साबित हो सकता है.

खून को करता है साफ

लहसुन खाने से हमारे शरीर में खून भी साफ होता है, क्योंकि इसमें एंटीफंगल गुण भी पाया जाता है. खून साफ होने से स्किन काफी ग्लोइंग दिखती है और कील-मुहांसे जैसी समस्या भी नहीं होती है. लहसुन खाने से आपकी स्किन पर होने वाली सूजन भी कम हो सकती है. जिन लोगों को काली झाइयों की समस्या होती है, उनके लिए भी लहसुन फायदेमंद हो सकता है.

कैसे करें इस्तेमाल?

लहसुन को कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. कोशिश करें कि सब्जी में लहसुन जरूर डालें, इससे आपको इसके फायदे मिलते रहेंगे. ग्लोइंग स्किन के लिए आप रोजाना एक कली लहसुन की खा सकते हैं. इसके अलावा कुछ लोग इसका फेस पैक भी बनाकर लगाते हैं. इसके लिए कुछ लहसुन की कलियों को दूध, एलोवेरा और ग्लिसिरीन में मिलाकर पेस्ट तैयार किया जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)