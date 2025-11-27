Sardi mein gulab ki care kaise kare : अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बालकनी या बगीचा हमेशा महकता रहे. तो गुलाब के फूल सबसे अच्छा ऑप्शन है. गुलाब (Gulab Ka Poudha Kaise Lagayen) न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगते हैं. बल्कि घर के माहौल को भी ताजगी और पॉजि‍टिविटी से भर देते हैं. अच्छी बात ये है कि इन्हें बड़े बगीचे की नहीं, बल्कि एक छोटे से गमले (Gamle Me Gulab Lagane Ka Tarika) में भी आसानी से उगाया जा सकता है. बस थोड़ी सी देखभाल और सही तरीका अपनाने की जरूरत है. तो चलिए जानते हैं, गमले में गुलाब का पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का आसान तरीका.

गमले में गुलाब लगाने का तरीका (How To Grow Rose In Pots)

सही गमला और मिट्टी चुनना सबसे जरूरी

गुलाब का पौधा लगाने के लिए गमला बहुत छोटा नहीं होना चाहिए. कम से कम 12 से 15 इंच गहराई वाला गमला लें ताकि जड़ों को फैलने की जगह मिले. मिट्टी तैयार करते समय बगीचे की मिट्टी में गोबर की खाद, बालू और थोड़ी सी कोकोपीट मिलाएं. ये मिक्स्चर मिट्टी को हल्का और हवादार बनाएगा. जिससे गमले से एक्सिस पानी निकलना भी आसान होता है.

गुलाब की कलम लगाने के लिए, किसी हेल्दी पौधे की 5-6 इंच लंबी टहनी काटें. टहनी के निचले हिस्से को थोड़ा तिरछा काटें और उसमें रूटिंग हार्मोन लगाकर मिट्टी में 2-3 इंच गहरा दबा दें. गमले को ऐसी जगह रखें जहां हल्की धूप आती हो.

धूप, पानी और देखभाल का सही बैलेंस

गुलाब को धूप बहुत पसंद है. इसलिए गमले को रोजाना कम से कम 5-6 घंटे धूप मिलने वाली जगह पर रखें. पानी देते समय ध्यान रखें कि मिट्टी पूरी तरह सूखने न पाए. लेकिन ज्यादा गीली भी न रहे. सप्ताह में 2-3 बार पानी देना काफी होता है. मौसम के अनुसार इसे कम या ज्यादा किया जा सकता है.

हर 15-20 दिन में ऑर्गैनिक खाद डालें ताकि पौधे को पर्याप्त न्यूट्रीशन मिलते रहें. सूखी या मुरझाई पत्तियों को समय-समय पर गमले से हटा दें. इससे नई कलियों के आने में मदद मिलती है. अगर पौधे में कीड़े लग जाएं तो नीम का तेल या हर्बल स्प्रे का इस्तेमाल करें.