लो बजट में हाई क्लास गार्डन कैसे बनाएं? गार्डन को खूबसूरत बनाने की 5 टिप्स, कम पैसों में खिलखिला जाएगा घर

Gardening Guru: आजकल शहरों इलाकों में लोगों के पास रहने तक के लिए सही से जगह नहीं है, ऐसे में बहुत कम लोग ही होते हैं, जो अपने घर में बालकनी गार्डन बना पाते हैं. किसी के पास घर में या बालकनी में जगह है और वह गार्डन बनाने के लिए सोचता भी है तो बजट का सोचकर फिर बैक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बालकनी गार्डन बनाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी. इसके लिए थोड़ी क्रिएटिविटी और सही प्लानिंग की जरूरत है. थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके आप अपने घर की बालकनी को शानदार और खूबसूरत बना सकते हैं. सुंदर बालकनी न सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि घर का वातावरण भी अच्छा रहता है. चलिए आपको बताते हैं लो बजट में हाई क्लास बालकनी गार्डन कैसे बनाएं.

बालकनी के गार्डन को कम पैसों में खूबसूरत बनाने के लिए रद्दी सामान से प्लांटर बनाएं, रंग-बिरंगे कपड़ों से सजावट करें, किचन गार्डन उगाएं, पौधों की सही जगह और धूप का ध्यान रखें और पुराने फर्नीचर को नया लुक दें, जैसी 5 आसान टिप्स अपना सकते हैं, जिससे घर के बगीचे को नया और आकर्षक रूप मिलेगा.

कबाड़ से जुगाड़

बालकनी गार्डन के लिए कबाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पुराने टायर, टिन के डिब्बे, टूटे बर्तन या लकड़ी के क्रेट्स को पेंट करके या सजाकर सुंदर गमले बनाएं. इससे पैसे बचेंगे और गार्डन को अनोखा लुक मिलेगा.

रंग-बिरंगे कपड़ों और फैब्रिक का इस्तेमाल

बालकनी गार्डन को शानदार और खूबसूरत बनाने के लिए रंग-बिरंगे कपड़ों और फैब्रिक का इस्तेमाल किया जा सकता है. महंगे कुशन कवर की जगह घर में पड़े रंगीन और पुराने कपड़ों से कुशन कवर या छोटे पर्दे बनाएं. इससे बालकनी या गार्डन तुरंत जीवंत और आकर्षक लगेगा.

बालकनी गार्डन में छोटे-छोटे पौधों के लिए प्लास्टिक की बोतलों या नारियल के खोल को हैंगिंग पॉट्स में बदलें. ये न सिर्फ किफायती हैं, बल्कि आपके गार्डन को यूनिक लुक देंगे. इससे आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका गार्डन भी खूबसूरत लगेगा.

गार्डन को रोशन बनाने के लिए महंगी लाइट्स के जगह फेयरी लाइट्स या सोलर लाइट्स यूज करें. ये कम बिजली खाती हैं और रात को बालकनी का माहौल बेहद खूबसूरत बना देती हैं.

नए फर्नीचर की जगह अपने पुराने कुर्सी-टेबल को पॉलिश करें या उन्हें थोड़ा नया रंग दें. इससे आपको पैसे बचाने के साथ-साथ अपने बगीचे को एक देहाती और आरामदायक लुक भी मिलेगा.

