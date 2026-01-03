विज्ञापन

Gardening guru: घर पर कैसे उगाएं 'बेबी डॉल' का पौधा, कम रोशनी और कम देखभाल के भी ढेरों खिलेंगे फूल

Gardening Guru: भारत में बेबी डॉल को उगाने के लिए सर्दी का मौसम सबसे अच्छा होता है. बेबी डॉल का पौधा घर के अंदर आसानी से उगाया जा सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
Gardening guru: घर पर कैसे उगाएं 'बेबी डॉल' का पौधा, कम रोशनी और कम देखभाल के भी ढेरों खिलेंगे फूल
घर पर कैसे उगाएं 'बेबी डॉल' का पौधा
file photo

Gardening Guru: सर्दियों के मौसम में घर की बागवानी थोड़ी मुरझाई हुई हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में पौधे जल्दी सूख जाते हैं. ऐसे में आप अपने गार्डन में प्यारे-प्यारे फूल और पौधे लगा सकते हैं, जिससे घर का वातावरण और सुंदरता दोनों बढ़ते हैं. ऐसे में आप घर पर बेबी डॉल का पौधा लगा सकते हैं. 'बेबी डॉल' को चाइना डॉल या रेडरमेचेरा भी कहा जाता है. माय स्टोर के मुताबिक, भारत में बेबी डॉल को उगाने के लिए सर्दी का मौसम सबसे अच्छा होता है. बेबी डॉल (Cordyline fruticosa 'Baby Doll') अपने रंगीन पत्तों के लिए जाना जाता है. इसे घर पर आसानी से उगा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं घर पर बेबी डॉल का पौधा कैसे उगा सकते हैं और इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए.

यह भी पढ़ें:- सर्दियों में हीटर और गर्मी में AC की नहीं पड़ेगी जरूरत! घर बनवाते समय जरूर करें ये काम

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) के मुताबिक, बेबी डॉल के फूलों को उगाने के लिए NSC स्टोर से 3 ग्राम बीज मात्र 70 रुपये ऑर्डर कर सकते हैं. NSC के मुताबिक, सर्दियों के मौसम में अपने बगीचे को और भी सुंदर बनाएं, घर पर Dianthus Chinensis Baby Doll के फूल उगाएं.

मिट्टी और गमला

इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का उपयोग करें. आप सामान्य मिट्टी में थोड़ा कोकोपीट और रेत मिला सकते हैं.

रोशनी

यह कम रोशनी में जीवित रह सकता है, लेकिन इसके पत्तों का गुलाबी रंग निखारने के लिए इसे 'इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट' यानी खिड़की के पास में रखें. सीधी धूप से इसकी पत्तियां जल सकती हैं.

पानी

मिट्टी की ऊपरी परत सूखने पर ही पानी दें, अधिक पानी देने से बचें, क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं.

तापमान और नमी

इस पौधे को तापमान और नमी पसंद है. सर्दियों के मौसम में इस पौधे को घर के अंदर आसानी से उगाया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gardening, Flower, Lifestyle, Bagvani Guru
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com