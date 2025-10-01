विज्ञापन

सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक…काली मिर्च के ऐसे फायदे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा

Black pepper benefits: काली मिर्च को रोजमर्रा की चाय, दूध, दाल या सलाद में शामिल करना बहुत आसान है. चुटकीभर काली मिर्च से आपके दैनिक दिनचर्या को स्वस्थ, ऊर्जावान और रोगमुक्त बनाया जा सकता है.

सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक…काली मिर्च के ऐसे फायदे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा
हर दिन सिर्फ चुटकीभर काली मिर्च और सेहत बन जाएगी first class, जानिए कैसे

Black Pepper Daily Use: सोचिए, सुबह-सुबह की चाय की प्याली और उसमें डाल दी जाए चुटकीभर काली मिर्च. इससे न सिर्फ इसका टेस्ट बढ़ जाता है, बल्कि यह आपके शरीर की immunity भी मजबूत करती है. सुबह की ठंडी हवा, हल्की सी सर्दी-जुकाम और गले में खराश...इन सबका आसान इलाज है काली मिर्च वाली चाय.

दोपहर के खाने में हेल्दी ट्विस्ट (khali mirch ke fayde)

दोपहर का खाना अक्सर भारी हो जाता है, लेकिन अगर आप अपनी दाल, सलाद या सब्जी पर हल्की सी काली मिर्च छिड़क दें, तो digestion आसान हो जाता है. इसमें मौजूद piperine compound खाने से निकलने वाले nutrients को body में absorb करने की क्षमता बढ़ाता है, यानी वही खाना अब आपके शरीर के लिए और ज्यादा फायदेमंद.

शाम की हेल्दी ड्रिंक (black pepper in tea)

वर्क फ्रॉम होम हो या ऑफिस की भागदौड़...शाम को अक्सर लोग थकान महसूस करते हैं. ऐसे में हर्बल टी या ग्रीन टी में काली मिर्च मिलाकर पीना metabolism बढ़ाता है और दिमाग को fresh कर देता है. ये आपकी energy booster drink बन सकती है.

रात का दूध और गहरी नींद (who should eat Black Pepper)

रात को सोने से पहले गर्म दूध में अगर एक चुटकी काली मिर्च डाल दें, तो यह सिर्फ नींद अच्छी करने में मदद नहीं करती, बल्कि respiratory system को भी healthy रखती है. सर्दियों में तो यह छोटा-सा नुस्खा सोने से पहले अमृत जैसा असर करता है.

काली मिर्च क्यों है खास? (black pepper benefits)

  • Weight Loss: metabolism तेज करती है, जिससे fat जल्दी burn होता है.
  • Immunity Booster: seasonal infections से बचाव.
  • Digestion Support: पेट को हल्का और आरामदायक रखती है.
  • Skin & Hair Benefits: toxin बाहर निकालकर glow बढ़ाती है.
  • Brain Health: concentration और focus बढ़ाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

