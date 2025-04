इन 6 रूल्स को फॉलो करने से फौलाद जैसा मजबूत हो जाएगा इम्यून सिस्टम, दूर रहेंगी हर बीमारी

Amazing Rules to Boost Your Immune System: लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीना सब चाहते हैं. लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत दांव पर लग जाती है. असंतुलित लाइफस्टाइल और खुद के लिए समय न होने पर शारीरिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं. शारीरिक सेहत को दुरुस्त रखने के लिए जरूरी है कि आपका इम्यून सिस्टम (How to Boost Your Immune System) यानी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे. लेकिन आजकल हर किसी का इम्यून सिस्टम सबसे पहले कमजोर होता है. इम्यून सिस्टम के कमजोर होते ही छोटी बड़ी और कई गंभीर बीमारियां शरीर पर हमला कर देती हैं. कई बार कमजोर इम्यून सिस्टम के चलते कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी हमला बोल देती हैं. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि कुछ खास नियमों (health tips to boost immune system) को फॉलो करने पर आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो सकता है कि कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी काफी कम हो जाता है. चलिए आज ऐसे ही कुछ खास नियमों (best Rules for Boost Immune System) के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से आपके शरीर का इम्यून सिस्टम इतना फौलादी हो जाएगी कि कैंसर जैसी बीमारी भी इससे घबराकर दूर रहेगी.

इम्यून सिस्टम मजबूत करेंगे ये लाइफस्टाइल संबंधी रूल्स (Rules for Boost Your Immune System)

मेडिटेशन (Meditation)

मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करके आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि नियमित रूप से मेडिटेशन किया जाए. अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका दिमाग एक्टिव और हेल्दी रहेगा. मेडिटेशन दिमाग को सुकून के साथ साथ मजबूत बनाता है. ये तनाव को दूर रखता है और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है.

एक्सरसाइज (Exercise)

डेली एक्सरसाइज करने से आपका इम्यून सिस्टम चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगा. देखा जाए तो फिजिकल एक्टिविटी शरीर की सबसे बड़ी दवा साबित होती है. आप चूज कर सकते हैं कि एक्सरसाइज के तौर पर आपको योग करना है या एक्सरसाइज. इसके अलावा आप जिम जॉइन कर सकते हैं और साथ ही साथ प्राणायाम के जरिए भी अपने शरीर को मजबूत और सेहतमंद बना सकते हैं. आप अनुलोम विलोम, जॉगिंग, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, या अन्य किसी भी तरह की एक्सरसाइज से पूरे शरीर को एक्टिव बना सकते हैं. देखा जाए तो रोज 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज पूरे शरीर के लिए फायदेमंद हो सकती है. आपको सिर्फ फिजिकल एक्टिव होकर पसीना बहाना है, इससे आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा और इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा.

हेल्दी डाइट (Healthy Diet)

हेल्दी डाइट इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है. कोशिश करें कि वेजिटेरियन डाइट लें. हालांकि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रेड मीट को इग्नोर करें. आप चिकन या फिश खा सकते हैं. अपनी डाइट में हरी सब्जियां, सलाद, दही, प्रोबायोटिक्स एड करें. चीनी, तेल, मसाले अवॉइड करें. इसके साथ साथ पैकेट बंद फूड और प्रोसेस्ड फूड को भी ना कहना आपके लिए फायदेमंद होगा.

स्लीप (Good Sleep)

एक सेहतमंद शरीर के लिए दिन में पर्याप्त नींद काफी जरूरी कही जाती है. दिन में छह से सात घंटे की नींद बहुत जरूरी है. कोशिश करें कि रात को 10 या 11 बजे तक सो जाएं. इससे आपको अच्छी और भरपूर नींद आएगी. रात को सोने से पहले मोबाइल देखने की आदत को रोकना बहुत जरूरी है.अगर आप से सात घंटे सोकर सुबह पांच या छह बजे भी उठते हैं तो काफी है. अच्छी और भरपूर नींद मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए जादू की तरह काम करती है.

रिलेशनशिप (Relationship)

एक्सपर्ट कहते है कि मजबूत और आसान रिलेशनशिप भावनात्मक रूप से मजबूत करती है. भावनात्मक मजबूती इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है. इसलिए स्ट्रेस फ्री रहकर अपने रिलेशनशिप को मजबूत कीजिए. अपने पार्टनर के साथ अच्छे और खास रिश्ते रखिए. रिश्तों में तनाव नहीं लेना चाहिए, इससे इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ती है.

एक्स फैक्टर (X Factor)

एक्स फैक्टर भी आपके इम्यून सिस्टम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है.एक्स फैक्टर वो चीजें और समय है जिसे आप भरपूर तरीके से इंजॉय करते हो. इसलिए मनपसंद जगहों पर घूमिए, अच्छा खाइए, खुश रहिए और वो चीजें करिए जो आपको करना अच्छा लगता है. अगर आप ऐसा करते हैं तो बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी और आप सेहतमंद लंबी जिंदगी जी पाएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.