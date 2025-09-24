विज्ञापन

फ्रिज में रखा आटा कितने दिन में बन जाता है जहर? जान लीजिए जवाब

Flour In Refrigerator: ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि फ्रिज में कितने वक्त तक आटा रखना सही है, कई लोग इसमें गलती करते हैं और बीमारी को दावत देते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
फ्रिज में रखा आटा कितने दिन में बन जाता है जहर? जान लीजिए जवाब
फ्रिज में रखा आटा इतने दिन बाद बन जाता है जहर

Flour In Refrigerator: फ्रिज का इस्तेमाल लगभग हर शहर और कस्बों में होता है. गर्मियों में ठंडा पानी पीने और दूध जैसी चीजों को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज या रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है. कई लोग इसमें बाकी तरह की चीजें भी रखते हैं, जो बाहर रखने पर खराब हो सकती हैं. ज्यादातर लोग बचे हुए आटे को भी फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं और फिर अगले दिन उसकी रोटी बना लेते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि फ्रिज में रखा आटा कितने दिन बाद जहर बन जाता है और इसे कैसे रखना चाहिए. 

कितने वक्त के लिए है सेफ?

फ्रिज इसीलिए घर पर रखा जाता है, क्योंकि उसमें चीजें खराब नहीं होती हैं और इन्हें फेंकना नहीं पड़ता है. लगभग सभी लोग फ्रिज में गूंथा हुआ आटा रखते हैं, लेकिन इसे रखने का तरीका और समय पता होना जरूरी है. कोशिश करें कि फ्रिज में रखा आटा अगले 24 घंटे में इस्तेमाल हो जाए. यानी रात को रखा आटा दूसरी रात तक खत्म हो जाना चाहिए. इसके अलावा आटे को तुरंत फ्रिज से निकालकर रोटी बनाना भी ठीक नहीं होता है, इसे बाहर निकालकर 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, जिसके बाद आप इसकी रोटी तैयार कर सकते हैं. 

बॉडी बिल्डिंग के लिए ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं लोग, क्या इससे वाकई होता है फायदा?

फ्रिज में कैसे रखें गूंथा हुआ आटा?

  • आटे को फ्रिज में रखने से पहले उसे एक एयरटाइट कंटेनर में डाल दें. 
  • आटे की नमी बनाए रखना जरूरी है, नहीं तो वो सूख जाएगा और खराब हो जाएगा. 
  • अगर एयरटाइट कंटेनर नहीं है तो आप किसी ऐसे बर्तन में आटा रख सकते हैं, जो पूरी तरह से बंद हो पाए. 
  • आटे में थोड़ा सा तेल मिलाकर रखना सही होता है, इससे आटा नरम रहता है. 

कब बन जाता है जहर?

आटा दो या तीन दिन बाद इस्तेमाल करना काफी खतरनाक हो सकता है. गूंथे हुए आटे में खटास आ सकती है और कई बार इसमें खतरनाक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. इसकी रोटी बनाकर खाने से आप और आपका परिवार बीमार हो सकता है. कई मामलों में ये जहर का काम भी कर सकता है. अगर आपको ज्यादा दिन के लिए गूंथा हुआ आटा रखना है तो आप इसे फ्रीजर में रख सकते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Flour In Refrigerator, Flour In Refrigerator Time, How Long Flour Store In Fridge, Dough In Refrigerator
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com