बॉडी बिल्डिंग के लिए ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं लोग, क्या इससे वाकई होता है फायदा?

हिट वेब सीरीज मिर्जापुर में आपने गुड्डू पंडित का बॉडी बिल्डिंग का शौक तो देखा होगा, साथ ही ये भी देखा होगा कि वो बॉडी बनाने के लिए एक महिला से उसकी जान के बदले रोज ब्रेस्ट मिल्क की बोतल लेता है. सिर्फ वेब सीरीज ही नहीं, कई लोगों को वाकई में ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों के लिए मां का दूध अमृत होता है, वैसे ही वयस्क भी इसे पी लें तो उन्हें भी कई फायदे मिलेंगे. आज हम आपको इसका पूरा सच बताएंगे और ये भी जानकारी देंगे कि बॉडी बिल्डिंग और ब्रेस्ट मिल्क के बीच क्या कनेक्शन है.

सुपरफूड की तरह है मां का दूध

मां के दूध में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जिनसे बच्चे का विकास तेजी से होता है और उसे ताकत मिलती है. यही वजह है कि पहले 6 महीने में बच्चों को सिर्फ मां का दूध पिलाया जाता है. सीधे शब्दों में कहें तो ब्रेस्ट मिल्क किसी भी नवजात के लिए एक सुपर ड्रिंक की तरह होता है. साथ ही ये प्रोटीन से भरपूर होता है, यही वजह है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये उनके लिए भी ठीक यही काम करेगा. यूट्यूब पर कई बॉडीबिल्डर मसल्स बिल्डिंग के लिए इसके गजब के फायदे बताते हैं.

क्या वाकई मिलता है फायदा?

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का कोई भी साइंटिफिक सबूत नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क पीने से बॉडी बनती है या फिर बड़ी उम्र के लोगों को फायदा होता है. जरूरी नहीं है कि नवजात को ब्रेस्ट मिल्क से जितना फायदा होता है, उतना ही एक वयस्क को भी हो. इससे हटकर प्रोटीन के दूसरे बेहतर सोर्सेस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए.

हो सकते हैं ये खतरे

ब्रेस्ट मिल्क का सेवन लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके करते हैं, जो खतरनाक हो सकता है.

कई बार ये दूध संक्रमित हो सकता है और इससे एचआईवी या हेपेटाइटिस भी हो सकता है.

ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि बाहर के खरीदे गए दूध में किसी न किसी तरह की मिलावट की गई थी.

बच्चों के लिए बेहद जरूरी है ब्रेस्ट मिल्क

कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि भले ही वयस्कों को ब्रेस्ट मिल्क पीने से कुछ फायदे मिलते हों, लेकिन इसे रोकना जरूरी है. अगर फिटनेस या बॉडी बनाने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करने लगे तो ये दुनियाभर के बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है. ये दूध बच्चों के विकास और बीमारियों को दूर करने के लिए जरूरी है, अगर इसकी डिमांड बढ़ती है तो लोग जरूरतमंद बच्चों को डोनेट करने की बजाय इसे मार्केट में बेचने लगेंगे. ऐसा करना बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.