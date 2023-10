योग एक्सपर्ट से जानिए वह 3 एक्सरसाइज जो खत्म करेगा आपका बढ़ा हुआ पेट और कमर पर जमी हुई चर्बी

Exercise To Reduce Weight Loss: कमर और पेट की चर्बी कम के लिए एक्सरसाइज.

खास बातें क्या कमर की चर्बी से परेशान हैं.

अब जिम के चक्कर छोड़िए और कीजिए ये एक्सरसाइज.

जो कर देगा आपके पेट और कमर की चर्बी एकदम गायब.

Exercise For Weight Loss in Hindi: हर कोई स्लिम और परफेक्ट बॉडी (exercise for weight loss) चाहता है फिर वह चाहे पुरुष हो या महिला, बच्चे हो या बुजुर्ग. इसके लिए वे डाइट से लेकर जिम तक का सफर तय करते हैं, वर्कआउट (exercise for weight loss in 7 days) से लेकर योग तक करते हैं. यहां तक की इंटरनेट को खंगालना शुरू कर देते हैं (weight loss exercise at home) जिससे उन्हें पेट और कमर की चर्बी (weight loss exercise at home) खत्म करने के कुछ उपाय मिल जाएं. अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो रुक जाइए और बस इन 3 एक्सरसाइज को अपने (exercise to reduce belly fat) रूटीन में शामिल कर लीजिए. फिर ना तो आपको कोई डाइट की जरूरत पड़ेगी और ना जिम जाने की. तो चलिए जानते हैं उन 3 एक्सरसाइज को करने का तरीका.

कमर और पेट की चर्बी कम के लिए एक्सरसाइज | Exercise To Reduce Waist And Belly Fat

पहला एक्सरसाइज

पहले एक्सरसाइज में सबसे पहले मैट पर बैठ जाएं और अपने दोनों पैरों को सीधे रखें.

इसके बाद दोनों पैरों को फैलाकर V शेप में कर लें.

अब अपने दाएं हाथों से बाएं पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करें और बाएं हाथों से दाएं पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करें.

इस तरह से इस एक्सरसाइज को 20 बार दोनों साइड से 2 सेट करें.

दूसरा एक्सरसाइज

दूसरे एक्सरसाइज में मैट पर बैठ जाएं और अपने पैरों को उसी तरह फैला कर V शेप में कर लें.

और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा लें. अब अपने शरीर को सर्कुलर मोशन में 360 डिग्री रोटेट करें.

तीसरा एक्सरसाइज