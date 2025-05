Who should not eat Makhana: मखाने को बेहतरीन स्नैक्स माना जाता है. खासकर ऐसे लोग, जो वेट पर कंट्रोल रखना चाहते हैं उनके लिए मखाना काफी फायदेमंद होता है. प्रोटीन और फाइबर से भरपूर मखाने को डाइट में शामिल करने से पेट लंबे समय तक भरा (Makhana Khane Se Kya Hota Hi ) रहता है और ओवर इटिंग से बचने में मदद मिलती (Makhana Khane Se Fayda) है. मखाने में आयरन, कैल्शियम भी होता है और यह ग्लूटन फ्री होता है. भले ही मखाना को हेल्थ के बेहतरीन स्नैक्स माना गया है लेकिन कुछ लोगों के लिए यह ठीक नहीं होता (Kise Nahi Khana Chahiye Makhana) है और उन्हें मखाने को अपनी डाइट में शामिल करने से बचना चाहिए. हाल ही न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर बताया है कि किन लोगों को मखाना खाने से बचना चाहिए आइए जानते हैं किनके लिए मखाने को डाइट में शामिल करना ठीक नहीं है.

किन लोगों को मखाना नहीं खाना चाहिए (Who should not eat Makhana)

कब्ज की समस्या (Constipation)

जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है उन्हें अपनी डाइट में मखाना शामल करने से बचना चाहिए. मखाना के कारण यह समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है. ऐसे में कब्ज की परेशानी वालों के लिए मखाना खाना ठीक नहीं है.

एसिडिटी की समस्या ( Acidity)

ऐसे लोग जिन्हें अक्सर एसिडिटी की समस्या होती है उनके लिए भी मखाना खाना ठीक नहीं है. मखाने में मौजूद फाइबर की बहुत अधिक मात्रा के कारण एसिडिटी की समस्या और ज्यादा बढ़ाने का खतरा होता है. इससे ब्लोटिंग और गैस की समस्या बढ़ सकती है.

कफ प्रकृति ( Kapha )

कफ प्रकृति के लोगों की बॉडी में बलगम ज्यादा बनता है और उन्हें मखाना खाने से बचना चाहिए. इससे बॉडी में और ज्यादा कफ बनने का खतरा होता है.

किडनी स्टोन

जिन लोगों को किडनी में स्टोन की परेशानी हो, उन्हें भी मखाना नहीं खाना चाहिए. मखाने में मौजूद कैल्शियम के कारण किडनी स्टोन की समस्या के और गंभीर होने का खतरा होता है.

हाई बीपी में मखाना खाने से हो सकता है ये नुकसान | Eating makhana in high blood pressure can cause these side effects

ऐसे लोग जिन्हें हाई बीपी की शिकायत हो, उन्हें भी मखाना खाने से बचना चाहिए. मखाने में सोडियम होता है और इसे अक्सर नमक के साथ ही खाया जाता है जिसके कारण हाई बीपी के मरीजों को मखाना खाने से बचना चाहिए.

कब्ज का कारण

मखाना एलर्जी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसी परेशानियों और इंसुलिन के लेवल को बढ़ा सकता है. ज्यादा मखाना खाना कब्ज और सूजन का कारण बन सकता है.

प्रेग्नेंसी में लें सलाह

प्रेगनेंट महिलाओं और डायबिटिज के मरीजों डाइट में मखाना शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

दवा के साथ मखाने का असर

अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो डाइट में मखाना शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. मखाना खाने के बाद असहज महसूस होता है, एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं, डॉक्टर की मदद लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.