Face Yoga for Younger look: सेहत के लिए एक्सरसाइज और योग बहुत फायदेमंद होते हैं. योग से न केवल हेल्दी रहने में मदद मिलती है बल्कि यह उम्र के असर को भी कम करने और यंग लुक (Face Exercise For Younger look) को बनाए रखने में काफी मदद कर सकता है. उम्र के साथ चेहरे पर पड़ने वाले रिंकल और फाइन लाइंस को कम करने में भी योग से काफी मदद मिलती है. खासकर फेस योगा (Face Yoga Kaise Karen ) इसमें काफी मददगार साबित हो सकता है. हाल ही में योगिनी और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर सुनैना रेखी (Wrinkles Kam Karne Ke Tips) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फेस को यंग बनाए रखने में मदद करने वाली एक खास प्रकार के फेस योगा कपोल शक्ति विकासक क्रिया का वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं क्या है कपोल शक्ति विकासक क्रिया, कैसे करते हैं कपोल शक्ति विकासक क्रिया और इस क्रिया के फायदे.

कपोल शक्ति विकासक क्रिया (Kapool Shakti Vikasak Kriya)

कपोल शक्ति विकासक क्रिया करने के लिए मुंह में बलून की तरह हवा भरें.

दोनों अंगूठे की मदद से नाक को बंद कर चेहरे को आगे झुकाते हुए चिन से गर्दन को छूते हुए जालंधर बंध की मुद्रा बनाए.

अब दस सेकेंड तक उसी मुद्रा में रहें चेहरे को ऊपर करें और हवा को छोड़ दें.

इस क्रिया को हर दिन दस बार दोहराएं.

कपोल शक्ति विकासक क्रिया के फायदे (Benefits of Kapool Shakti Vikasak Kriya)

कपोल शक्ति विकासक क्रिया से फेस पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है.

इससे फेस रिजुविनेट हो जाएगा और चेहरे पर ग्लो बढ़ जाएगा.

इस क्रिया से चेहरे पर रिंकल और फाइन लाइंस को कम करने में भी मदद मिलेगी और फेस लंबे समय तक यंग नजर आएगा.

कपोल शक्ति विकासक क्रिया से स्किन, बालों समेत पूरी हेल्थ को फायदा होता है.

यह फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए बहुत पावरफुल योग है जिससे सेल्स के स्तर पर ऑक्सीजन फ्लों को बढ़ाने में मदद मिलती है.

इससे बॉडी के अंदर की सारी खराब हवा बाहर निकल जाती है.

क्या है फेस योग (What is face yoga)

फेस पर बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरह मसल्स होती हैं और योग की मदद से इन्हें टोन किया जा सकता है.

फेस योगा में फेस की मसल को खींचने और छोड़ने के अलग-अलग मुद्राएं होती हैं, जिससे चेहरे की मसल्स एक्टिव हो जाती हैं.

फेस योगा में कई तरह की एक्टिविटी जैसे आंखें खोलना, मुंह खोलना, गर्दन घुमाना शामिल होती हैं.

फेस योगा करने से चेहरे की मसल्स पर गहरा असर पड़ता है.

रेगुलर फेस योग करने से समय से पहले रिंकल नहीं आते हैं और फाइन लाइंस जैसी समस्या भी कम दिखती हैं.

फेस योगा के फायदे (Benefits of Face Yoga)

पफीनेस को कम करने में मदद

फेस योगा चेहरे की सूजन को कम करके फेस पर पफीनेस को कम करने में मदद करता है.

स्किन को टाइट करने में मदद

फेस योगा स्किन को टाइट और टोन करके उसे यंग बनाए रखने में मदद करता है.

बेहतर ब्लड सर्कुलेशन

फेस योगा ब्लड चेहरे पर सर्कुलेशन को बढ़ता है इससे फेस के स्किन को भरपूर पोषण मिल पाता है और उसका लुक बेहतर होता है.

चेहरे की सिमेट्री बेहतर होती है और यह डबल चिन जैसी समस्याओं को कम कर चेहरे के लुक को बेहतर करता है.

फेस योगा टेंशन कम करने में मदद करता है. इससे मेंटल हेल्थ पर अच्छा असर होता है और हमेशा खुश रहने में मदद मिलती है.

फेस योग एकदम सुरक्षित और नेचुरल है, जिसमें किसी तरह के केमिकल या सर्जरी की जरूरत नहीं होती है. इसलिए इसे कोई भी कर सकता है.

