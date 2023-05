Kitni Roti Khani Chaiye : रोज खानी चाहिए इतनी रोटी, इससे सेहत को मिलेंगे ज्यादा फायदे

Health Tips : ज्यादा टी खाने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, चलिए बताते हैं.

How Many Roti Should Be Eaten In A Day: ये तो हम सभी जानते हैं कि अच्छी सेहत (Health) के लिए अच्छा खानपान (Healthy Diet) बेहद जरूरी है. खाने में सही चीजों को शामिल करना जितना जरूरी है उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि आप उन चीजों को कितनी मात्रा में खा रहे हैं. ठीक है ऐसा ही आपके खाने की थाली में रखी रोटी (Chapati) के साथ भी है. खाने की थाली में जब तक रोटी सब्जी और दाल चावल ना हो खाना पूरा नहीं होता. वहीं ज्यादातर लोगों को तो रोटी ही भाती है. आमतौर पर घर घर में दो या तीन बार रोटियां खाई जाती है. भारतीय थाली का ये जरूरी व्यंजन गेंहू के आटे से तैयार किया जाता है और रोटी, फुल्के, परांठा या पूरियों के रूप में भोजन में शामिल होता है. उत्तर भारत में रोटी खाने का प्रचलन ज्यादा है. सामान्य तौर पर रोटी को चावल से ज्यादा पौष्टिक माना जाता है. वेट लॉस करने के लिए भी लोग चावल के बजाए रोटी खाना ज्यादा पसंद करते हैं. लेकिन अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं हाती है. इसके साथ ही रोटी खाने के लिए सही समय ( Right time of eating) का ध्यान रखना भी जरूरी है, आइए जानते हैं एक दिन में कितनी रोटियां खाना सेहत के लिए हैं फायदेमंद और कब कर सकती हैं नुकसान.