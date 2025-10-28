बालकनी, छत और खिड़कियों पर कबूतरों का आतंक और रोज फैला देते हैं गंदगी, ये 1 काली चीज कबूतरों को भगाने का है सबसे आसान उपाय

Balcony Se Kabutar Kaise Bhagaye: अक्सर बालकनी, खिड़कियों और छतों पर कबूतर आकर बैठ जाते हैं, जो गंदगी और बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं. इसके अलावा कबूतर खास और कीमती फूलों के गमलों को भी गिराकर नुकसान पहुंचाते हैं और रोजाना बालकनी पर चिड़िया कबूतर गंदगी फैला देते हैं और रोजाना सफाई करते-करते परेशान हो गए हैं, तो आप आप इन कबूतरों को भगाने के लिए कुछ आसान उपाय कर सकते हैं. यूट्यूबर सविता शेखावत ने कुछ बेहद आसान, किफायती और असरदार घरेलू उपाय बताया है, जिसकी मदद से कबूतरों आसानी से भगाया जा सकता है.

कबूतरों को बालकनी और खिड़कियों से दूर रखने के लिए सबसे सस्ता और कारगर तरीका है काले पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल है. अगर आप लंबे पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके दोनों सिरों पर एक धागा बांध दें. अगर आप छोटे सब्जी बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके हैंडल पर एक धागा बांध दें. इन काले पॉलिथीन बैग को बालकनी या खिड़की पर लटका दें जहां कबूतरों के बैठने की ज्यादा संभावना होती है.

ऐसा करने से जब हवा चलेगी, जिससे पॉलिथीन की थैलियां हिलती हैं और कबूतर उन्हें शिकारी या अनजान काली वस्तु समझकर तुरंत डर के मारे भाग जाते हैं. अच्छी बात यह है कि आपको यहां पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सविता शेखावत की तरकीब को बखूबी अपनाने के लिए, काले पॉलिथीन की थैलियों का इस्तेमाल करें. हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि पॉलिथीन कोई और रंग की नहीं काले रंग की ही होनी चाहिए, क्योंकि कोई और रंग काम नहीं करेगा.

अगर, आपको लगता है कि बालकनी पर पॉलिथीन टांगने से उसकी खूबसूरती खराब हो सकती है, तो सविता शेखावत विंड चाइम लगाने का सुझाव देती हैं. एक अच्छी आवाज वाली विंड चाइम खरीदें और उसे अपनी बालकनी या छत पर ऐसी जगह लगाएं जहां कबूतरों का जमावड़ा होता है. कबूतरों को इसकी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए यह एक बेहतरीन उपाय है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.