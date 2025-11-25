सुबह लगाई हुई लिपस्टिक शाम तक पड़ जाती है फीकी? आज ही अपना लें ये हैक्स, हर कोई पूछेगा राज

Lipstick ko Pakka Kaise Karen: महिलाओं का मेकअप लिपस्टिक के बिना अधूरा सा ही माना जाता है. लिपस्टिक लगाने से पूरे लुक में चार-चांद तो लगते ही हैं साथ में होंठ भी काफी चमकदार और मुलायम हो जाते हैं. महिलाएं बाजार से महंगी-महंगी लिपस्टिक खरीद लेती हैं लेकिन सुबह लगाने के बाद वे शाम तक टिकती नहीं हैं. भागदौड़ भरी दिनचर्या में लिपस्टिक शाम तक फीकी पड़ जाती है. इसी के चलते आज हम आपके लिए कुछ ब्यूटी टिप्स और हैक्स लेकर आएं हैं जिन्हें अपनाने से आपकी लिपस्टिक शाम तक टिकी रहेगी और आपका लुक देखकर हर कोई आपसे इसका राज भी पूछेगा.

लिप लाइनर का करें इस्तेमाल

आप अपने पूरे होंठों पर लिप लाइनर का इस्तेमाल कर सकती हैं. दरअसल, लिप्स पर लाइनर लगाने से एक बेस तैयार हो जाता है जिससे लिपस्टिक काफी लंबे समय तक अपनी चमक बनाई रखती है और फीकी नहीं पड़ती. आप लिपस्टिक से मिलते-जुलते रंग का ही लिप लाइनर का इस्तेमाल करें ताकी रंग मैच हो जाए.

लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखने के लिए सूखे होंठों पर लिपस्टिक न लगाएं. आप पहले होंठों पर अच्छे से स्क्रब कर लें और फिर लिपस्टिक अप्लाई करें. दरअसल, स्क्रब करने से लिप्स मुलायम होते हैं और कलर शेड भी बेहतर होती है.

स्क्रब करने के बाद नमी बनाए रखने के लिए मॉइश्चराइज जरूर करें. इसके लिए आप लिपबाम या फिर वैसलीन का इस्तेमाल कर सकती हैं. होंठों में नमी रहने से लिपस्टिक क्रैक नहीं होती है और लंबे समय तक टिकी रहती है.

लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाने के लिए आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं. इसके लिए आप पहले एक पतले टिशू को अपने लिप्स पर रखें और फिर ऊपर ब्रश की मदद से थोड़ा ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएं. इससे लिपस्टिक में मैट फिनिश भी देखने को मिलती है और लंबे समय तक टिकी रहती है.

अगर आपकी लिपस्टिक बहुत जल्दी फीकी पड़ जाती है तो आप लिक्विड लिपस्टिक का प्रयोग कर सकती हैं. ये जल्दी नहीं उतरती है और लुक भी शानदार बना रहता है. इसके अलावा आप लिप टिंट भी इस्तेमाल कर सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.