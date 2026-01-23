Temporary Vampire Teeth: दुबई की लकड़ी ने लगवाए Vampire Teeth, क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग, क्या है ये नया शौक

Temporary Vampire Teeth: अक्सर लोग डेंटिस्ट के पास दांतों से जुड़ी समस्या जैसे सड़न, मसूड़ों में सूजन या संक्रमण जैसे पायरिया या जिंजिवाइटिस की समस्या के इलाज के लिए ही जाते हैं, लेकिन क्या कभी अपने किसी डेंटिस्ट को नकली वैम्पायर दांत बनाते हुए देखा है? दरअसल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से वियार्ल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर अपर्णा धरमन अपने पट्टी डॉक्टर नितिन कुम्बला से टेंपरेरी वैम्पायर दांत लगवाने का ट्रीटमेंट शेयर किया है. उन्होंने अपने 30 सेकंड की वीडियो में पूरा ट्रीटमेंट के सारे स्टेप शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा Warning: May Bite.

यहां देखिए विडिओ

क्या वैम्पायर दांत लगवाना सुरक्षित है?

वैम्पायर दांत दिखने में भले ही मजेदार और अलग लगे लेकिन यह डटो और मसूड़ों की हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल सकता है. अगर आप घर पर इसे DIY ट्रिक से बनाते हैं, तो तो कोई गलत सामग्री, या गोंद आपके दांतों के इनमोल को प्रभवित कर सकती है, जिससे दांतों के साथ ही साथ मसूड़ों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है. यह चीजें दिखने में जितनी मजेदार लग सकती है आपकी ओरल हेल्थ के लिए उतनी ही हानिकारक भी मानी जा सकती है.

वैम्पायर दांतों को लगाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

किसी भी प्रकार की गोंद, ग्लू. इनका उपयोग करने से दांतों न सिर्फ प्रभावित हो सकती है, बल्कि उसे पर्मनंट डैमेज कर सकता है.

लकड़ी या टूथपिक का इस्तेमाल करने से मसूड़ों पर असर पड़ सकता है, यह मसूड़ों को चीर सकती हैं.

नींबू या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने से इनमोल पर असर पद सकता है, जिससे दांतों की हेल्थ प्रभावित हो सकती है.

