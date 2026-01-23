विज्ञापन

इस ब्रेंड के एक बैग की कीमत में दुबई का बड़ा अपार्टमेंट खरीद सकते हैं आप, ज‍ितना पुराना उतना महंगा, अमीशा पटेल के पास करोड़ों का कलेक्‍शन

फराह खान ने एक वीडियो में बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल का शानदार लग्जरी बैग कलेक्शन दिखाया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा. अमीषा के पास 300 से 400 डिज़ाइनर बैग्स हैं, जिनमें Hermes Birkin, Bottega Veneta और Lady Dior जैसे रेयर और लिमिटेड एडिशन बैग शामिल हैं. उनका कलेक्शन बॉलीवुड के सबसे यूनिक और महंगे बैग कलेक्शन में गिना जा रहा है.

अमीषा पटेल का रॉयल बैग कलेक्शन देख उड़ जाएंगे होश

How Many Bags Does Amisha Patel Have: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल अपने स्टाइल और लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. आपको बता दें कि अमीषा पटेल को बैग्स का काफी ज्यादा शौक है और अपने इस शौक को वह सबसे ज्यादा अहमियत देती हैं. अमीषा को हैंडबैग्स का इतना शौक है कि वह अपने इस पैशन को सबसे ज्यादा अहमियत देती हैं. उनके पास मौजूद कई लग्जरी बैग्स की कीमत इतनी ज्यादा है कि उतने पैसों में कोई घर या टेंट हाउस अपार्टमेंट खरीद सकता है.

हाल ही में मशहूर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने एक वीडियो के ज़रिए अमीषा पटेल का लग्जरी बैग कलेक्शन दिखाया. फराह खान जब अमीषा के घर पहुंचीं और उन्होंने अलमारियां खोलीं, तो हर कोई हैरान रह गया. फराह ने खुद कहा कि इंडस्ट्री में शायद ही किसी के पास इतना बड़ा और यूनिक बैग कलेक्शन हो.

 300-400 डिज़ाइनर बैग्स का कलेक्शन

फराह खान ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा कि अमीषा के पास 3 नहीं बल्कि 300 से 400 डिज़ाइनर बैग्स हो सकते हैं. खास बात यह है कि अमीषा के कलेक्शन में बैग्स रिपीट नहीं होते. फराह ने बताया कि उन्होंने आज तक अमीषा को एक ही बैग दोबारा इस्तेमाल करते नहीं देखा.

Birkin से भरी अलग अलमारी

अमीषा पटेल के घर में एक पूरी अलमारी सिर्फ Hermes Birkin bags के लिए है. फराह ने बताया कि इस अलमारी को खोला नहीं जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया कि हर बैग खास तरीके से airmail shell में रखा गया है. इसमें Sonoran Black Birkin जैसे एक्सक्लूसिव पीस भी शामिल हैं. अमीषा पटेल के मुताबिक, Hermes Birkin को हैंडबैग्स की Rolls Royce कहा जाता है. यह बैग सिर्फ लग्ज़री ही नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल भी माना जाता है. अमेरिका में एक बिर्किन बैग की कीमत करीब $13,000 से शुरू होती है, जबकि जापान में इसकी कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है कि इसे रोल्स रॉयस कार के बराबर बताया जाता है. यही वजह है कि बिर्किन दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव और महंगे बैग्स में गिना जाता है.

Bottega Veneta का रेयर बैग

फराह खान की नज़र जिस बैग पर सबसे पहले पड़ी वह Bottega Veneta था. यह एक लिमिटेड एडिशन बैग है. अमीषा ने बताया कि यह दुनिया के सबसे महंगे और रेयर बैग्स में से एक है. यह क्लासिक ब्लैक कलर में है और बेहद कम लोगों के पास  है.

Lady Dior और लिमिटेड एडिशन

अमीषा के कलेक्शन में Dior का Lady Dior tricolor bag भी शामिल है, जो लिमिटेड एडिशन है. उन्होंने कहा कि उनके लगभग 90 फीसदी बैग्स क्लासिक नहीं, बल्कि ऐसे यूनिक डिज़ाइन्स हैं जो आमतौर पर किसी के पास नहीं होते.

फराह खान का मज़ेदार रिएक्शन

बैग्स देखते-देखते फराह खान ने हंसते हुए कहा कि अमीषा को करण जौहर से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग्जरी कलेक्शन किसी रॉयल लाइफस्टाइल से कम नहीं है.

