ताजे अदरक से ज्यादा फायदेमंद है सूखा अदरक, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया रोज पानी में सूखे अदरक का पाउडर मिलाकर पीने से क्या होता है

What is dried ginger good for: अदरक हमारी रसोई में पाया जाने वाला सबसे आम मसाला है. इसका इस्तेमाल हम चाय बनाने के लेकर सब्जियों में भी करते हैं. अब, इसके लिए आमतौर पर हम ताजे अदरक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाल ही में मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि अगर सेहत के लिहाज से देखा जाए, तो ताजे अदरक के मुकाबले सूखा अदरक ज्यादा फायदेमंद होता है. इसे आम भाषा में सोंठ भी कहते हैं. लीमा महाजन ने सूखे अदरक के वैज्ञानिक फायदे और इसे खाने में शामिल करने का सही तरीका बताया है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

कैसे फायदा पहुंचाता है सूखा अदरक?

वजन और मेटाबॉलिज्म पर असर

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, कई रिसर्च के नतीजों में सामने आया है कि सूखे अदरक से तैयार हर्बल टी पीने से बॉडी करीब 90–110 कैलोरी ज्यादा बर्न करती है. इसके अलावा सुबह सूखे अदरक का सेवन करने से शरीर में फैट बर्न करने की क्षमता करीब 10% तक बढ़ सकती है. यानी अगर आप कुछ हफ्तों तक नियमित तौर पर सूखे अदरक का सेवन करेंगे, तो आपका वजन औसतन 1 से 1.5 किलो तक कम हो सकता है. ऐसे में वेट लॉस की चाह रखने वालों के लिए सूखे अदरक का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

सूखा अदरक सिर्फ वजन ही नहीं, बल्कि दर्द और मितली में भी फायदेमंद है. माइग्रेन से जुड़ी स्टडीज में पाया गया कि अदरक दर्द की तीव्रता और उल्टी जैसा महसूस होने की समस्या को कम कर सकता है. हल्के माइग्रेन में इसका असर कई बार सामान्य पेनकिलर जितना ही पाया गया है. इसके अलावा प्रेग्नेंसी, मोशन सिकनेस, सर्जरी के बाद की मितली में भी अदरक के फायदे पर मजबूत वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, जब अदरक को सुखाया जाता है, तो उसमें मौजूद जिंजरॉल्स नामक तत्व शोगॉल्स में बदल जाते हैं.

शोगॉल्स ज्यादा एंटी-इंफ्लेमेटरी होते हैं.

ये शरीर में गर्मी पैदा कर कैलोरी बर्न बढ़ाते हैं.

ये ब्राउन फैट को एक्टिव करते हैं, जो शरीर की चर्बी को जलाने में मदद करता है.

इस तरह ताजे अदरक के मुकाबले सूखे अदरक का सेवन ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

न्यूट्रिशनिस्ट 1/2 से 1 चम्मच सूखा अदरक के पाउडर को एक कप गर्म पानी में मिलाकर पीने की सलाह देती हैं.

लीमा महाजन के मुताबिक, वैसे तो आप किसी भी समय इसका सेवन कर सकते हैं लेकिन सुबह-सुबह सूखे अदरक का पानी पीना ज्यादा फायदेमंद है. खासकर मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए सुबह का समय अच्छा है. वहीं, माइग्रेन या मितली की समस्या में आप खाने के बाद इसके पानी का सेवन कर सकते हैं.

तमाम फायदों के बावजूद अगर आपको

पेट में सक्रिय अल्सर है

पित्त की पथरी (गॉलस्टोन) है

आप ब्लड थिनर दवाएं लेते हैं

या प्रेग्नेंट हैं तो सूखा अदरक लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.