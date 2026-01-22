रोज बालों को खोलकर रखना चाहिए या बांधकर? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें कैसा होना चाहिए आपका रोज का हेयरस्टाइल

Which hairstyle is good for daily use: बालों की देखभाल सिर्फ शैंपू और तेल लगाने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि आप रोज अपने बालों को कैसे रखते हैं, इसका भी बहुत असर पड़ता है. खासकर आपका हेयरस्टाइल आपके बालों पर सीधा असर डालता है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि उन्हें रोज अपने बालों को खोलकर रखना चाहिए या बाल बांधकर रखना सही है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसी विषय पर मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट निरुपमा परवंदा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने रोज के लिए सही हेयरस्टाइल को लेकर जरूरी बातें बताई हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

कैसा होना चाहिए आपका रोज का हेयरस्टाइल?

डॉक्टर निरुपमा के अनुसार, सबसे पहले बात करते हैं टाइट चोटी की. अगर आप रोज बहुत कसकर चोटी बनाती हैं, तो यह आदत आपके बालों के लिए नुकसानदायक हो सकती है. टाइट चोटी से बालों की जड़ों पर लगातार खिंचाव पड़ता है. इससे खासतौर पर हेयरलाइन के पास बाल टूटने लगते हैं और धीरे-धीरे हेयर फॉल बढ़ सकता है. लंबे समय तक ऐसा करने से बाल पतले भी हो सकते हैं. ऐसे में रोज कसकर चोटी बनाने से बचें.

डॉक्टर निरुपमा बताती हैं कि खासकर बाहर निकलते समय बालों को पूरी तरह खुला रखना सही नहीं है. हवा के कारण बालों में फ्रिक्शन बढ़ता है, जिससे बाल उलझते हैं और टूटने का खतरा रहता है. इसके अलावा, धूल-मिट्टी और प्रदूषण भी ज्यादा चिपकता है. बाहर जाते समय बालों को हल्का सा बांध लें या किसी स्कार्फ का इस्तेमाल करें.

क्लॉ क्लिप

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, रोज के लिए आप अपने बालों में क्लॉ क्लिप (क्लेचर) लगाकर रख सकती हैं. रोज के लिए यह सबसे सेफ और बेहतर ऑप्शन है. क्लॉ क्लिप से बालों पर एक ही जगह ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता, बल्कि पूरे सिर में बराबर प्रेशर बंट जाता है. इससे बाल न ज्यादा खिंचते हैं और न ही टूटते हैं. साथ ही, यह स्टाइल आरामदायक भी होता है और बाल चेहरे पर भी नहीं आते हैं.

वहीं, अगर आप क्लॉ क्लिप इस्तेमाल नहीं कर पातीं हैं, तो लूज ब्रेड यानी ढीली चोटी भी बनाकर रख सकती हैं. ढीली चोटी बनाने से बालों की जड़ों पर तनाव नहीं पड़ता है. इससे बाल आपस में उलझते भी नहीं हैं और दिनभर मैनेज करना आसान रहता है. खासतौर पर सोते समय लूज ब्रेड बनाना बालों के लिए फायदेमंद होता है.

डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं, रोज के लिए ऐसा हेयरस्टाइल चुनें जो आरामदायक हो और बालों पर ज्यादा खिंचाव न डाले. क्लॉ क्लिप या लूज ब्रेड सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है. इस तरह सही हेयरस्टाइल अपनाकर आप हेयर फॉल को काफी हद तक कम कर सकती हैं और बालों को लंबे समय तक हेल्दी रख सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

